OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про інвестиції Абрамовича, бізнес у Грузії та ціну біткоїна.



Про Абрамовича. Російський мільярдер Роман Абрамович інвестував у месенджер Telegram 300 мільйонів доларів.

Про власника "Епіцентра". Народний депутат Олександр Герега із дружиною Галиною продовжують вести свій бізнес в анексованому РФ Криму та мають фірму в Московській області.

Про бізнес в Грузії. У Грузії податок для малого бізнесу знизять з 5% до 1%.

Про борги. На думку віце-президента Світового банку, Україна повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, інакше вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Про ціну біткоїна. Виконавчий директор благодійного фонду Bitcoin Foundation Лью Классен вважає, що біткоїн буде коштувати 40 тисяч доларів до кінця 2018- го, а 90% альткоїнів знеціняться.

Хочете дізнатись більше?



Тиждень у графіках: "Нещасна" Україна, безготівкові розрахунки та рекорди "Борисполя"

Традиційний випуск рубрики вихідного дня "Тиждень у графіках": Україну в рейтингу нещасних країн, збільшення безготівкових розрахунків та новий рекорд "Борисполя".