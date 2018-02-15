Майже 250 тисяч авто на єврономерах перебувають в Україні незаконно – Продан

Уряд шукає збалансоване рішення щодо машин з єврономерами, яке дозволить врівноважити ситуацію.

Про це в. о. голови ДФС Мирослав Продан розповів в інтерв’ю Економічній правді.

"Потрібно врахувати інтереси тих, чиї авто перебувають на митній території з порушенням термінів, і тих, хто чесно сплатив усі митні платежі при розмитненні", - зазначив Продан.

За словами голови ДФС, у 2017 році в Україну було ввезено майже 960 тис транспортних засобів з іноземною реєстрацією. На кінець січня 2018 року на території України перебуває 425,4 тис таких авто, з порушенням терміну — понад 246,4 тис автомобілів.

"Тобто ці машини не зареєстровані, з них не сплачені податки", - підкреслив Продан.

Він зазначив, що пошук моделі вирішення проблеми триває.

"Яку модель не обереш — отримаєш порцію критики з одного чи іншого боку. Тому триває пошук оптимального варіанту, який не буде популістським, але і не спричинить ще більшого протистояння та напруження в суспільстві", - сказав глава.

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Нагадаємо, народні депутати запропонували активістам вирішити проблему автомобілів з іноземною реєстрацією за прикладом Молдови.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники машин на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги. Останній масовий мітинг відбувся під стінами Верховної Ради у вересні 2017 року.

4 лютого у центрі Києва відбулася чергова акція автовласників, ініційована ГО "Авто Євро Сила" - за доступну реєстрацію в Україні авто на "євробляхах".

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Економічна правда