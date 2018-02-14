OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про санкції. Кабінет міністрів планує внести зміни до закону "Про санкції" і розширити його дію на використання програмного забезпечення та засобів телекомунікації російського походження на об’єктах критичної інфраструктури.

Про справу ДПЗКУ. Суд арештував майно та кошти компаній бізнесмена Федоричева.



Про субсидії. Мінфін задовольнив вимоги щодо монетизації субсидій.

Про ГТС. Кабінет міністрів схвалив документ, який визначає чіткі терміни відокремлення від НАК "Нафтогаз України" функції транспортування і зберігання газу.

Про General Electric. Кабінет міністрів спільно з "Укрзалізницею" завершили переговори з американським промисловим гігантом General Electric за програмою оновлення рухомого складу УЗ і виробництва тяги. Тепер GE вироблятиме локомотиви в Україні.

Про ціни на бензин. Бензин і дизпаливо продовжують дешевшати вже декілька днів поспіль.

Про гривню. Несприятливі сезонні фактори на валютному ринку були витіснені більш сприятливими факторами для курсу гривні. Так сказав Нацбанк.

Про "Укртелеком". "Укртелеком" Ахметова збільшив чистий прибуток майже на 50%.



Про передбачення для біткоїна. Аналітик Bloomberg вважає, що ціна біткоїна може обвалитися до 900 доларів.



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