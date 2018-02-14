Legal Tech: коли боти замінять юристів

Боти-юристи - це реальність. Розбираємося, як проходить технологічна революція в правовій сфері та що відбувається з legal tech в Україні (Рос.)

Прогресс двигается семимильными шагами и не оминает legal tech. В предсказаниях футуристов роботы в первую очередь должны были заменить механические профессии — официанта, водителя, оператора call-центра или кассира. До момента, когда человек станет ненужным в таких "человечных" сферах как юриспруденция, казалось, очень далеко.

Однако параллельно с тем, как действительно открываются супермаркеты без касс и кассиров, технологии проникают и в более гуманные сферы.

Яркий тому пример — бот-юрист DoNotPay. С помощью искусственного интеллекта приложение определяло случаи, когда водителю не нужно оплачивать штраф за парковку. За первые несколько месяцев работы бот сэкономил пользователям 3 миллиона долларов.

TechCrunch

После успешного запуска функционал бота расширили. Он стал разбираться в более 1000 областях права и теперь может ответить на вопросы о том, как правильно заполнить форму для выхода в декрет или как вести себя, если арендодатель нарушил договор.

Какие они, инновации в праве

Юристы настороженно относились к внедрению legal tech. И это обосновано, ведь им приходится иметь дело с конфиденциальной информацией, которая должна оставаться под защитой ради блага клиентов.

Однако разработчики сервисов и облачных хранилищ постоянно работают над повышением уровня безопасности, и все больше юридических фирм осваивают цифровые технологии.

Технологии несут огромный потенциал, помогают экономить время и деньги, автоматизируют рутинные процессы и позволяют специалистам концентрироваться на действительно важных задачах.

Например, один из самых утомительных аспектов при работе в юридической сфере — исследования и поиск информации. Юристу необходимо слушать истории клиентов, проводить брифинги, изучать отчеты и показания, чтобы в конечном итоге найти то, что поможет выиграть дело.

Порой объёмы информации настолько велики, что на поиск могут уйти месяцы и даже годы, которых нет. Это может напоминать поиск иглы в стоге сена. Но используя машинное обучение, юристы сегодня могут найти наиболее важную информацию очень быстро.

"Нет ничего необычного в том, чтобы иметь дело с миллионами, даже десятками миллионов документов в судебных делах", — так начинается описание IT-решения DiscoveryIQ юридической компании LexisNexis.

По заявлению представителей компании, используя эту систему, аналитик на 70% уменьшает расходы, связанные с юридическими проверками.

Мировые тенденции в legal tech

На AngelList (площадка, где стартапы ищут инвестиции — ЭП.) размещены 729 компаний, которые упрощают работу юристам и облегчают жизнь пользователям.

По данным площадки, средняя капитализация legal tech стартапа составляет 4,6 млн долл. Таким образом технологии для сферы права становятся очень интересны для рынка.

Колумнистка Карли Уилсон в корпоративном блоге BigSquare выделила тренды, которые определят направленность legal tech стартапов в 2018 году.

Информационная безопасность. Поскольку облачные вычисления побеждают традиционный софт на ПК, проблема безопасности данных юридических фирм стала очень актуальной.

Конфиденциальность имеет первостепенное значение, и юристам важно знать, что технологии в области информационной безопасности быстро развиваются.

Мобильные приложения. Современная жизнь проходит буквально на ходу, поэтому профессионалы предпочитают работать где угодно со смартфона. Отпала необходимость постоянно быть около компьютера в офисе, что, кроме прочего, улучшает взаимодействие с клиентом и ускоряет реакцию на запросы.

"Облачные" технологии. "Облако" позволяет фирмам получать неограниченный доступ к IT-инфраструктуре и платить только за те функции, которые действительно необходимы. Это экономит деньги, время и другие ресурсы.

Если у юридической фирмы нет большого штата техподдержки для обслуживания ПО на локальных компьютерах, "облако" также становится выходом, ведь даже одна устаревшая программа на компьютере юриста может стать лазейкой в системе безопасности всей фирмы.

Аналитика Business Intelligence. Приложения Business Intelligence обрабатывают большие массивы информации и визуализируют тенденции. Это помогает увидеть тренды, которые мог бы упустить человек.

Меньше времени тратится на организацию данных, создание отчетов и анализ чисел. Такие системы автоматически рассылают тренды и показатели работы компании всем сотрудникам в форме простой инфографики.

Изменения в выставлении счетов. Времена, когда компании принимали только наличные деньги, чеки и денежные переводы, уже прошли. Теперь клиенты хотят платить за работу юристов при помощи кредитной карты, мобильного приложения или даже криптовалюты.

Некоторые фирмы пытаются отойти от системы оплаты почасово и пробуют альтернативные методы выставления счетов, чтобы привлечь новых клиентов: например, брать плату за подписку или по результатам выполненной работы.

Legal tech по-украински

Изменения медленно проникали в украинскую юридическую индустрию, но за последние пару лет на рынке появилось немало legal tech проектов. Вот несколько примеров.

Бот OpenDataBot отслеживает изменения в регистрационных данных бизнеса и следит за судебными выписками.

Приложение Karatel содействует борьбе с коррупцией. Даже если пользователь не знает юридических тонкостей ситуации, сервис даст ответ на понятном языке.

Bot&Partners сформирует договор на разработку программного обеспечения, NDA и ответит на самые часто задаваемые вопросы ІТ-специалистов прямо в мессенджере.

Ресурс AxDraft может подготовить целый пакет договоров для крупных бизнес сделок. От клиента необходимо лишь предоставить ключевую информацию в нескольких полях.

Телеграм-бот OblavaBot помогает представителям бизнеса в поиске и вызове адвокатов соответствующей специализации на следственные действия.

Онлайн-ресурс "Суд на долоні" будет полезен при работе с Единым госреестром судебных решений.

Dom Jurista Analytics прогнозирует результаты рассмотрения дела в суде, основываясь на индивидуальном анализе ситуации. Пользователи получают независимое заключение по делу.

EasyTender — проект, который помогает бизнесу выигрывать в тендерах и отстаивать свои права в публичных закупках без коррупционной составляющей.

Последними нашумевшими проектами стали PatentBot, который помогает зарегистрировать торговую марку в течении 10-15 минут и работает под девизом "Just TМ it!", и Sudobot, который помогает оформить и подать исковое заявление о разводе.

Международные успехи украинских legal tech проектов

Украинские проекты уже успели получить всемирное признание.

Так, например, PatentBot занял первое место в номинации "Бот года" по версии Product Hunt Golden Kitty Awards.

Это своего рода Оскар в IT-индустрии, основанный платформой поиска стартапов ProductHunt. За эту же премию в других номинациях боролись Apple, Google, Telegram и The Boring Company Илона Маска.

Лучший по версии Innovating Justice Challenge, который проводит Гаагский институт инноваций в праве (HiiL), legal tech стартап 2017 года — Pinky Solutions — также успел зарекомендовать себя.

Pinky Solutions — это решение для урегулирования споров. Если клиенты интернет-магазинов остаются недовольны покупкой, стартап помогает добиться оптимального результата переговоров, чтобы и бизнес, и клиент остались довольны.

Команда Pinky Solutions прошла обучение в совместной акселерационной программе HiiL и 1991 Open Data Incubator, победила в финальной части Innovating Justice Boostcamp в Киеве, затем отправилась в Justice Entrepreneurship School в Нидерландах. Вместе с другими участниками из 15 государств команда украинского стартапа выступила на Innovating Justcice Forum в Гааге в декабре 2017 года.

Ранее, в 2016 году, HiiL назвал лучшей юридической инновацией Украины сервис LegalAlarm. Это приложение, при помощи которого можно уведомить адвоката, если пользователю срочно нужна юридическая помощь.

На сегодня сервис успел завоевать популярность среди украинских бизнесменов, медийных личностей, журналистов и путешественников.

Несмотря на то, что технологии в сфере права сталкиваются с неприятием со стороны традиционных игроков, в первую очередь из-за дешевизны предоставляемых приложениями консультаций, уже ясно, что технологический прогресс вошел в отрасль юриспруденции и прочно и надолго в ней обосновался.