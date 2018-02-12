OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про бджіл-рятівників, Ахметова-"Робін Гуда" та придбання акцій Apple.

Про бджіл-рятівників. Представники асоціацій бджолярів України та Канади обговорили питання експорту українських бджіл до Канади. Популяція бджіл у Канаді буде врятована карпатськими бджолами.

Про Ахметова-"Робін Гуда". Bloomberg склав "індекс Робін Гуда", відповідно до якого визначив, скільки зможе протриматися держава, якщо її витрати буде оплачувати найбагатша людина країни. Олігарх Рінат Ахметов зможе забезпечувати Україну впродовж 36 днів.

Про бензин. З 9 по 12 лютого мережі АСЗ "ОККО" і "WOG" знизили роздрібні ціни на всі види пального на 50 копійок за літр.

Про газові надра. Кабінет міністрів планує передати компанії "Yuzgas B.V." майже всі права та обов’язки на видобуток сланцевого газу в Донецькій та Харківській областях. Безкоштовно.

Про ревізорів. Експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну для проведення технічних обговорень із владою. Зустрілися з Гройсманом.

Про придбання акцій Apple. Цінні папери, розміщені на закордонних біржах, стали доступні не тільки для великих інвесторів, але і для будь-якого громадянина України.

Про Україну-офшор. Україну можуть віднести до категорії країн-офшорів через непідписання конвенції.

Про Одесу. Рейтингова компанія Fitch вперше за 10 років присвоїла Одесі довгостроковий рейтинг. Він повністю збігається з відповідними рейтингами Києва, Харкова, Львова.

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Землю повертають громадам, або Як Гройсман Раду і Порошенка обійшов

Кабінет міністрів вирішив передати місцевим громадам сотні тисяч гектарів землі, які за часів Януковича у них відібрали. Що це означає і чому найбільше від цього рішення виграв прем'єр.