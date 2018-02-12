В Україну приїхали "ревізори" від МВФ

Експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну для проведення технічних обговорень із владою.

Про це повідомляють Українські Новини за посиланням на Київський офіс МВФ.

У представництві МВФ в Україні підтвердили початок роботи в Києві команди в складі кількох експертів фонду.

Експерти МВФ перебуватимуть в Україні в період з 12 по 16 лютого для проведення технічних обговорень із представниками влади України.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час брифінгу 24 січня в Давосі (Швейцарія) повідомила, що фонд готовий продовжувати підтримку України у впровадженні реформ і закликає їх пришвидшити.

9 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк заявив на брифінгу, що експерти Міжнародного валютного фонду під час візиту в Україну нададуть рекомендації до закону про Антикорупційний суд.

Раніше МВФ оцінив розмір тіньового сектора в структурі економіки України в 44,8%.