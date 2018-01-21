OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про Гонтареву, Данилюка та субсидії.

Про Гонтареву. Валерія Гонтарева готова до звільнення, і впевнена, що проблем з кількістю голосів народних депутатів за її звільнення з посади голови НБУ не виникне. Вона поки що не може займатися професійною діяльністю до голосування Радою за її відставку, однак має плани на майбутнє. Також, вона звинуватила олігарха Ігоря Коломойського у скандалі довкола матеріалу катарського телеканалу Al Jazeera щодо участі компанії ICU у виведенні 1,5 мільярда доларів "грошей Януковича".

Про Данилюка. Голова Мінфіну дав інтерв’ю, у якому розповів про вплив депутатів, бізнесу, Генпрокуратури та СБУ на роботу фіскальної служби і про можливе припинення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про субсидії. Набув чинності наказ Міністерства фінансів про монетизацію субсидій на рівні підприємств-постачальників енергоносіїв і житлово-комунальних послуг.

Про курс гривні. Національний банк розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США.