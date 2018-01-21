Гонтарева звинувачує Коломойського в скандалі довкола ICU та "грошей Януковича"

Валерія Гонтарева пов’язала скандал довкола матеріалу катарського телеканалу Al Jazeera щодо участі компанії ICU у виведенні 1,5 мільярда доларів "грошей Януковича" з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Українським новинам"

"Текст, в якому згадано 500 назв незрозумілих компаній та імен, з легкістю був використаний для маніпуляцій на знайомій українському ринку назві брокерської компанії ICU. Зрозуміло, що це спланована акція для дискредитації не тільки Гонтаревої. Ким спланована? Сказати важко. Припускаю, що тим, ким ви сказали (Коломойським - ред.)", - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, телеканал Al Jazeera оприлюднив текст рішення Краматорського міського суду Донецької області про спецконфіскацію активів структур, які можуть бути пов’язані з "Сім’єю", на 1,5 млрд дол.

Як зазначалося, в документі згадується в т.ч. про участь групи ICU (співвласницею якої до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарева) як посередника-брокера у сумнівних операціях купівлі-продажу валютних ОВДП в інтересах структур, які можуть бути пов’язані з оточенням екс-президента.

При цьому в ICU повідомили, що ретельно дотримуються всіх законодавчих та нормативних вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом.

Сама ж Гонтарева зазначила, що, коли робилися транзакції, вона і ICU "не бачили нічого підозрілого".

Національний банк, за її словами, "підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг підприємств-нерезидентів, тому у ICU не було жодних підозр щодо цих компаній, оскільки всі документи та виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства".

Нагадаємо, 28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича в рамках процесу проти колишнього директора компанії "Газ Україна-2020" Аркадія Кашкіна.

Через місяць рішення набуло чинності, і конфісковані кошти було перераховано в держбюджет.

У травні 7 кіпрських компаній-власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили рішення про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів.

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