У ДФС намагаються зберегти корупційні потоки - Данилюк

На роботу фіскальної служби впливають депутати та бізнес, Генпрокуратура та СБУ.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

Він каже про гостру необхідність проведення реформи ДФС.

"Йдеться про реформу одного з найбільш корумпованих державних органів. Ми, звичайно, можемо змінювати процеси, переходити в онлайн, поліпшувати сприйняття служби платниками податків тощо. Але без зміни системи роботи служби та кадрів вони результатів не дадуть. Так, ми перекроїмо процеси, створимо нові, більш прозорі, але поточна ситуація радикально не зміниться", - сказав міністр.

На питання, чи збережуться корупційні потоки, міністр відповів ствердно.

"Нещодавно скасовані акти на Кабміні були підтримані та проголосовані. Але влітку вони так і не були підписані, тому що в уряді хотіли знайти якийсь компроміс із комітетом і ДФС. Але який з комітетом можливий компроміс, якщо там видно чистої води конфлікт інтересів?", - каже Данилюк.

Він упевнений, що має місце як конфлікт державних інтересів, так і особистих.

"У мене була з прем'єром досить серйозна розмова на цю тему. Він чудово розуміє, що реформа ДФС — це ключова умова розвитку бізнесу в Україні. Люди не терплять корупції. А в ДФС вона є", - заявив Данилюк.

"Не потрібно займатися самообманом. Країні не потрібна фіскальна служба, в якій є люди, що працюють не в інтересах держави, на роботу якої впливають окремі депутати та бізнес-групи, у роботу якої втручається Генеральна прокуратура та економічний блок СБУ. Це все необхідно змінювати й дуже жорстко", - резюмував Данилюк.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів скасував постанови 2017 року про реформування та реорганізацію Державної фіскальної служби та митниці, які ініціювало Міністерство фінансів.

Постанови передбачали створення Міжрегіональної митниці та головного Міжрегіонального управління ДФС. Водночас обласні та енергетичну митницю планували приєднати до Міжрегіональної митниці.