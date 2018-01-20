Гонтарева планує займатися стартапами

Валерія Гонтарєва не може займатися професійною діяльністю до голосування Радою за її відставку, однак має плани на майбутнє.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Українським новинам".

"На жаль, я 9 місяців ніде не можу працювати і не можу займатися професійною діяльністю, тому що де-юре я до сих пір є головою Національного банку, хоча де-факто я перестала нею бути ще 10 травня", - сказала вона.

Гонтарева поділилася планами на майбутнє.

"У мене вже є власні плани, чим я хочу займатися. Відкрию таємницю, це, швидше за все, стартапи. У мене вже є ідеї на цю тему. Розумієте, якщо у вас є глобальна ідея, то ви можете її імплементувати в Україні. У нас багато компаній, які можуть займатися підготовкою програмного забезпечення цих стартапів, але ідея будь-якого починання може масштабуватися і глобально", - заявила вона.

Гонтарева заявила, що їй надходили пропозиції про роботу, але вони її "не цікавили зовсім".

"Я, дійсно, хотіла раніше займатися управлінням активами і навіть на міжнародному рівні я бачила компанію, де б я хотіла цим займатися. Питання в тому, що я після роботи в Національному банку не можу мінімум рік працювати в таких організаціях і це факт", - запевнила вона.

Досвід роботи керівником НБУ допоможе Гонтаревый у дослідницькій сфері.

"Я за 9 місяців зрозуміла, чим хочу в житті займатися. Ще я буду писати research (дослідження - ред.), і не один. Тематика у мене вже є, будемо писати з міжнародними організаціями. У мене вже є план - детальний handbook (посібник - ред.), як робити велику банківську реформу і трансформацію Центрального банку", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Гонтарева впевнена, що проблем з кількістю голосів народних депутатів за її звільнення з посади голови НБУ не виникне.