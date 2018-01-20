Гонтарева: Голосів за мою відставку буде дуже багато

Валерія Гонтарева впевнена, що проблем з кількістю голосів народних депутатів за її звільнення з посади голови НБУ не виникне.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Українським новинам".

"Після подачі подання Президента на моє звільнення я готувалася сьогодні (19 січня - ред) доповідати у Верховній Раді, чекала, коли мене викличуть. Сподівалася, що нарешті мене звільнять, але не тут було. Мені ж на виступ треба 10 хвилин всього лише", - сказала вона.

Гонтарева стверджує, що затягування з її відставкою сталося з вини парламенту.

"Ви ж розумієте, що не проблема в тому, щоб звільнити Гонтареву. Голосів за моє звільнення буде дуже багато. Проблема, як завжди зібрати коаліцію і призначити нового главу. Ось прийшов цей день, коли голоси вже є. Я дуже сподівалася, що це станеться сьогодні, сиділа, чекала зі своєю доповіддю про виконану роботу", - заявила глава НБУ.

У той же час, Гонтарева впевнена, що обстановка в залі Верховної Ради буде неспокійна.

"Я була впевнена, коли писала доповідь, що не дочитаю і до третьої сторінки. Але тим не менш, вона у мене є і це 14 сторінок. Не очікуйте від мене чогось, чого я не говорила в квітні на прес-конференції, коли оголосила про відхід. Там я підвела підсумки своєї роботи в Національному банку", - поділилася Гонтарєва.

Вона додала, що голосування за її відставку є важливим, насамперед, для НБУ.

"Я думаю, що продовжувати так далі неможливо. Треба, врешті-решт, мене відпустити. Це важливо для Національного банку. Там 5 тисяч осіб працює. Потрібно, щоб люди були мотивовані, щоб реалізовували стратегію, щоб у них був лідер", - резюмувала глава НБУ.

Як відомо, Валерія Гонтарева 10 квітня заявила, що з 10 травня йде у відставку з посади голови Нацбанку.

Але її прохання не задовольнили – і вона вирішила піти у тривалу відпустку.

Виконуючим обов'язки глави НБУ був призначений її перший заступник Яків Смолій.

Гонтарева – дев'ятий керівник Нацбанку України за всю історію його існування з 1991 року.

18 січня президент Петро Порошенко запропонував парламенту призначити Якова Смолія главою Національного банку України.