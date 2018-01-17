OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про підвищення цін (якого не буде). Зранку з’явилась інформація, що уряд нібито готується підвищити ціну на газ для населення. Але міністр енергетики під час засідання уряду спростував це, назвавши дурницями.

Про "Нафтогаз". НАК заявила про готовність купувати російський газ. За словами Коболєва, ціна є дуже привабливою.

Про банки-банкрути. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку написали листа, в якому закликали Нацбанк і Мінфін продовжувати зусилля по мінімізації вартості банківської кризи для українських платників податків.

Про Насірова і розстрочки. Компанія Ахметова отримала одну з найбільших розстрочок у Києві за часів Насірова. А Насірова, тим часом, й досі не звільнили.

Про Дубневичів. НАБУ затримало у Львові чотирьох посадових осіб трьох компаній за підозрою в заволодінні понад 300 мільйонів кубів газу "Нафтогазу" на суму понад 1,4 мільярда гривень.

І про біткоїн. Сьогодні ціна криптовалюту впала нижче 10 тисяч доларів. Відновила зростання. І знову впала.

За даними банку Citigroup, розмір українського ринку криптовалюти біткоїн становить 2,5 мільярда доларів на рік.

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