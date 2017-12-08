OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про покупки за кордоном, електромобілі та бюджет.

Звичайно ж, про бюджет. Пізно ввечері 7 грудня 273 народних депутата натиснули зелені кнопки, прийнявши головний фінансовий документ країни.

Про сигарети. Для прийняття держбюджету необхідно було прийняти зміни до податкового кодексу. Виконано. Акциз на тютюнові вироби зріс на 30%.

Про електромобілі. Відмінна новина для любителів автомобілів і зеленої енергетики: операції з ввезення електромобілів в Україну звільняються від сплати ПДВ і акцизу. Голосували за п'ятирічні пільги, виявилося, що проголосували на 1 рік.

Про аграрних олігархів. Не обійшлося без скандалів. З 1 березня 2018 року скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику та ріпаку. Від цього виграють компанії, у яких є великі потужності по переробці цих культур в Україні. Такою є Кернел Веревського та Хомутинніка.

Про покупки за кордоном. Рада засмутила своїх виборців рішенням обмежити безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць загальною вартістю до 150 євро. Обмеження діятимуть як при самостійному перетині кордону, так і при поштовому пересиланні. Починаючи з четвертої, посилки будуть обкладатися податком, митом і акцизом.

Ви хочете знати більше?

Бюджет: яких олігархів і політиків профінансують українці у 2018 році

Урядовці та провладні депутати хизуються раннім ухваленням держбюджету, однак за святковим фасадом без змін: основна частина загальнонародного пирога-2018 дістанеться олігархам та їх політичним соратникам.