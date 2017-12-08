Назріває скандал з ЄС: Рада дала Хомутинніку і Веревському заробити на переробці соняшнику і ріпаку

З 1 березня 2018 року скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику і ріпаку, що дасть змогу заробити українським компаніям, які мають великі потужності по переробці цих культур.

Відповідні зміни було внесено до Податкового кодексу.

"Це означає, що це все заплатять аграрії, бо експортери не матимуть можливості відшкодовувати ПДВ", - зазначив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

За його словами, це призведе до того, що експортерам доведеться знизити ціну на внутрішні закупки.

Як зазначив експерт, правка №180 призвела до трьох ризиків:

Перший. Прямі фінансові втрати, які за попередніми розрахунками становлять 6 мільярдів гривень.

Другий. Погіршення торгівельних відносин з ЄС. Правка суперечить Асоціації про вільну торгівлю, а більша частина експорту цих культур йшла саме туди.

Третій. Величезні збитки, які доведеться покривати експортерам, або розривати контракти, бо рішення прийнято посеред маркетингового сезону. Контракти і договори на поставку вже укладені, а ціну зафіксовано.

Як зазначив Висоцький, від цього виграють компанії, у яких є великі потужності по переробці цих культур в України, бо вони зможуть закупати їх дешевше, що призведе до викривлення конкурентної переваги.

За словами експерта, експорт непереробленого ріпаку і сої становить близько 800 мільйонів доларів на рік. Після прийняття правки близько 100 мільйонів доларів зможуть заробити на аграрних виробниках власники переробних потужностей.

Такою компанією, наприклад, є "Кернел".

"Кернел" - найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії.

Веревський через Namsen LTD володіє 39,1% акцій "Кернела", інша частина перебуває у вільному обігу.

Раніше повідомлялося, що компанія Cascade Investment Fund, що належить народному депутату Віталію Хомутинніку, збільшила пакет акцій в Kernel Holding S.A. з 5% до 6,59%.

Економічна правда