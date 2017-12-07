Рада дозволила ввозити електромобілі без сплати ПДВ і акцизу
Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу України, якими на 5 років скасовані ПДВ та акциз на операції з ввезення електромобілів в Україну.
За прийняття законопроекту №6776-д проголосували 252 народні депутати.
Так, до 2022 року скасовані податок на додану вартість та акциз на операції з ввезення на територію України електромобілів.
Крім того, проект передбачає зниження до 6% і 12% ренту на газ з нових свердловин (відповідно глибиною понад 5 км і до 5 км - ЕП).
Також законопроект передбачає підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби на 29,7%.
Раніше повідомлялося, що загальний парк електромобілів, які експлуатуються в Україні, вже перевищив 4 тисячі одиниць.
Нагадаємо, Україна посіла п'яте місце в міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів, випередивши такі країни, як США, Нідерланди та Японія.
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Економічна правда