Рада переглянула Податковий кодекс: акцизи на сигарети зростуть

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу України, якими передбачається підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби.

За прийняття законопроекту №6776-д проголосували 252 народні депутати.

Зокрема, проект передбачає поступове до 2025 року підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизу з тютюнових виробів, а саме у 2018 році – на 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%).

У подальші роки передбачено підвищення на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за тисячу штук (на сьогодні мінімальне податкове зобов’язання для сигарет в Україні становить 20 євро за тисячу штук - ЕП).

Крім того, проектом передбачається, що з 1 січня 2025 року будуть дотримуватися вимоги Директиви Ради ЄС про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60%.

"Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни", - йдеться у пояснювальній записці.

Проектом також пропонується підвищити ставки екологічного податку на 11,2%, а ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, ренти за спеціальне використання води та лісових ресурсів - на 16,8%.

За оцінками Міністерства фінансів, загальні надходження від впровадження норм цього проекту закону у 2018 році становитимуть 12,460 млрд гривень.

Нагадаємо, у першому читанні відповідний проект закону був прийнятий 14 листопада.

Економічна правда