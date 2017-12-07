OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ринок землі, рекорди біткоїна та аліменти.

Про мораторій на продаж землі. Верховна рада ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про російські поїзди. Всі російські поїзди почнуть ходити в обхід України з 11 грудня цього року.

Про біткоїн. Курс біткоїна продовжує ставити рекорди, в четвер він виріс більше ніж на дві тисячі доларів і становить 15080 доларів.

Про Фірташа. Олігарх Дмитро Фірташ планує перевести кримський бізнес на нову компанію - "ТитанАктив".

Про субсидії. В доопрацьованому проекті бюджету видатки на надання пільг та субсидій населенню для оплати житлово-комунальних послуг збільшили на 15,9 млрд гривень – до 62 млрд гривень.

Про аліменти. За невиплату аліментів боржників позбавлятимуть водійського посвідчення.

Про ГТС. "Нафтогаз" підписав меморандум з голландською компанією Gasunie і французькою GRTgaz про співпрацю у сфері використання потужностей української газотранспортної системи.

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Мораторій на економічну свободу

Україна посідає найнижчі місця у рейтингах за показниками захисту права власності. Скасування земельного мораторію поліпшило б ситуацію, та політики дбають не про майбутнє держави, а про свої виборні перспективи.

Відкрита заява щодо продовження мораторію на обіг аграрної землі

Мораторій нічого не робить для розвитку економіки та поліпшення якості життя бідних. Він лише дозволяє земельним баронам отримувати надвисоку ренту.