OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про зарплати, "борг Януковича" та Приватбанк.

Про "борг Януковича". Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Росії обговорювати з іншими країнами питання боргу України в розмірі 3 мільярди доларів.

Про Приватбанк. Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки Приватбанку на вимогу Суркісів у справі на 1,1 мільярда гривень.

Про зарплати. Середня заробітна плата в Україні в листопаді 2017 року становила 7479 гривень, що на 38,3% вище показника листопада 2016 року.

Про АМКУ. Антимонопольний комітет оштрафував будівельно-монтажні компанії ТОВ "СК Дорлідер", ТОВ "СК Дорсервис", ТОВ "Південьдортех" на суму понад 37 млн гривень за антиконкурентні дії під час закупкок послуг по ремонту автодоріг.

Про антидемпінгові мита. Україна вводить остаточні антидемпінгові мита для арматури і катанки, що поставляється з РФ, терміном дії 5 років і розміром 15,21%.

Про Суркісів. У Приватбанку заявляють, що арешт рахунків по справі "мільярдів Суркіса" не вплинув на роботу банку.

Про СБУ. Глава Служби безпеки України Василь Грицак упевнений, що за умови запуску Національного бюро фінансової безпеки функції економічної контррозвідки залишаться у спецслужби.

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