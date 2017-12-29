Стало відомо, в яких галузях найвищі зарплати

Середня заробітна плата в Україні в листопаді 2017 року становила 7479 гривень, що на 38,3% вище показника листопада 2016 року.

Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на дані Державної служба статистики.

Зарплати вище середньої зафіксували у:

промисловості – 8169 гривень;

оптовій та роздрібній торгівлі – 8082 гривні;

у сфері транспорту – 8023 гривні;

в авіаційному транспорті – 30 390 гривень;

у сфері ІТ – 13 044 гривні;

фінансовій та страховій діяльності – 13 164 гривні;

у науці – 10 378 гривень;

у сфері оборони – 10 887 гривень.

Середні зарплати в медицині та освіті становлять 5101 грн та 5859 грн відповідно.

У промисловості найбільші зарплати отримували працівники добувної, фармацевтичної галузі, металурги і виробники комп’ютерної та оптичної продукції.

Найбільші зарплати отримували мешканці Києва – в середньому 11 643 гривні.

Як повідомлялося,держбюджетом-2018 пропонується встановити з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум у розмірі 1 700 гривень, а мінімальну зарплату - 3 723 гривні.

Раніше в НБУ повідомили, що підвищення з 2017 року мінімальної зарплати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року.

Нагадаємо, в Україні середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків.

Як повідомлялося, державна служба статистики планує провести апробацію розрахунку медіанної заробітної плати в Україні.

Економічна правда