Стало відомо, в яких галузях найвищі зарплати
Середня заробітна плата в Україні в листопаді 2017 року становила 7479 гривень, що на 38,3% вище показника листопада 2016 року.
Про це повідомляє урядовий портал з посиланням на дані Державної служба статистики.
Зарплати вище середньої зафіксували у:
промисловості – 8169 гривень;
оптовій та роздрібній торгівлі – 8082 гривні;
у сфері транспорту – 8023 гривні;
в авіаційному транспорті – 30 390 гривень;
у сфері ІТ – 13 044 гривні;
фінансовій та страховій діяльності – 13 164 гривні;
у науці – 10 378 гривень;
у сфері оборони – 10 887 гривень.
Середні зарплати в медицині та освіті становлять 5101 грн та 5859 грн відповідно.
У промисловості найбільші зарплати отримували працівники добувної, фармацевтичної галузі, металурги і виробники комп’ютерної та оптичної продукції.
Найбільші зарплати отримували мешканці Києва – в середньому 11 643 гривні.
Як повідомлялося,держбюджетом-2018 пропонується встановити з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум у розмірі 1 700 гривень, а мінімальну зарплату - 3 723 гривні.
Раніше в НБУ повідомили, що підвищення з 2017 року мінімальної зарплати додало 2-2,5 процентних пункти до інфляції поточного року.
Нагадаємо, в Україні середньомісячна зарплата жінок становить лише 80% середньомісячної зарплати чоловіків.
Як повідомлялося, державна служба статистики планує провести апробацію розрахунку медіанної заробітної плати в Україні.
Економічна правда