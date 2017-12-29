Рахунки Приватбанку арештували, щоб стягнути "мільярди Суркіса"

Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки Приватбанку на вимогу Суркісів у справі на 1,1 мільярда гривень.

Про це повідомляє FinBalance з посиланням на матеріали Окружного адмінсуду м. Києва.

Як зазначається в ухвалі суду, арешт було накладено постановами головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 29 листопада.

Одночасно з позовною заявою Приватбанк подавав клопотання про забезпечення позову шляхом заборони державним виконавцям вчиняти будь-які виконавчі дії відносно боржника за даним виконавчими провадженнями в рамках примусового виконання виконавчих листів Київського апеляційного адміністративного суду від 7 листопада.

В обґрунтування заявленого клопотання, позивач посилався на наявність "небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам банку до ухвалення рішення в даній адміністративній справі, а також на наявність очевидної протиправності оскаржуваних дій та рішень органу державної виконавчої служби".

Однак 18 грудня суд відмовився задовольнити клопотання Приватбанку про забезпечення позову.

Як повідомлялося, Київський апеляційний адміністративний суд 6 листопада зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд гривень, 266,2 тис. доларів і 7,8 тис. євро.

Економічна правда