Російську арматуру не пустять на український ринок

Україна вводить остаточні антидемпінгові мита для арматури і катанки, що поставляється з РФ, терміном дії 5 років і розміром 15,21%.

Повідомлення про дане рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр", передає "Інтерфакс Україна".

Рішення вступить в силу через 60 днів після офіційної публікації.

У повідомленні комісії зазначається, що в процесі проведеного розслідування було встановлено факт демпінгу російської продукції, що поставляється на український ринок.

Тим самим було завдано істотної шкоди національному товаровиробнику, яка підтверджується зниженням його соціально-економічних показників в період з 2014 по 2016 рік.

Про це свідчать наступні показники:

скорочення обсягів виробництва - 8,55%

скорочення обсягів використання виробничих потужностей - 10,85%

зниження частки українського виробника (7,20%) і обсягів продажів його продукції на внутрішньому ринку - 1,75%

скорочення персоналу - 15,37%

зниження обсягу інвестицій - 8,01%.

Остаточні антидемпінгові мита будуть застосовуватися щодо арматурного прокату з діаметром від 6 до 40 мм і катанки з діаметром від 5,5 до 14 мм.

Найбільшим виробником сталевого прокату в Україні є "ArcelorMittal Кривий Ріг". Завод спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Нагадаємо, у березні 2016 року країни Євразійського економічного союзу, до якого входить Росія, прийняли рішення про введення антидемпінгового мита на металеву арматуру з України.