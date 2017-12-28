OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ціни на електроенергію, Курченка та російський газ.

Про електроенергію. Ціни на електроенергію зростуть. Підвищення буде проходити в два етапи: з 1 січня 2018 року ціна збільшиться на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%.

Про російський газ. Україна готова закуповувати російський газ, якщо він буде дешевим, а укладення відповідних договорів прозорим.

Про Курченка. Суд арештував активи UMH "бухгалтера Сім'ї Януковича", втікача Сергія Курченка у вигляді цінних паперів, корпоративних та інтелектуальних прав, а також частини нерухомого майна.

Про "Нафтогаз". "Нафтогаз" погасив облігації на 5 мільярдів.

Про голову "Укроборонпрому". Голова "Укроборонпрому" відповів Гройсману з приводу своєї відставки. Генеральний директор не має наміру подавати заяву про відставку із займаної посади.

І про смартфони. Частка Apple на ринку смартфонів різко знизилася, однак компанія продовжує зберігати лідерство.

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