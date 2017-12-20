OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ціни на бензин, Гонтареву, ринок землі та біткоїн.

Про імпорт електроенергії. Антимонопольний комітет рекомендує розглянути імпорт електроенергії в якості альтернативи українській електроенергії, виходячи з економічної доцільності.

Про біткоїн. Криптовалюта біткоїн хоч і здається переспективною, ніколи не стане повноцінною торговою валютою, вважає співзасновник майданчика Bitcoin.com Еміль Ольденбург.

Про зростання економіки. Реальний валовий внутрішній продукт у III кварталі 2017 року, порівняно з відповідним періодом 2016 року, зріс на 2,1%.

Про Гонтареву. Голова Національного банку Валерія Гонтарєва поки що не отримувала офіційного запрошення для обов'язкового звіту у Верховній Раді перед її звільненням із посади і призначенням наступника.

Про газ в ОРДЛО. "Газпром" домагається того, щоб Стокгольмський арбітраж у рамках тяжби російського газового монополіста з "Нафтогазу" не ухвалював жодного рішення за обсягами постачання газу на окуповані території.

Про ціни на бензин. В Україні з 19 по 20 грудня роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо продовжили зростання.

Про ринок землі. Верховна рада відмовилась скасувати прийняття законопроекту, яким ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення - до 1 січня 2019 року.

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