АМКУ радить знову почати імпорт електроенергії

Антимонопольний комітет рекомендує розглянути імпорт електроенергії в якості альтернативи українській електроенергії, виходячи з економічної доцільності.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Зокрема, АМКУ виявив, що в Україні є технічна можливість і економічна доцільність для імпорту електроенергії. Однак через високі адміністративні бар'єри імпортери не заходять на ринок.

"Імпорт електричної енергії міг би скласти істотну конкуренцію вітчизняним виробникам, зокрема, тепловій генерації, а також, можливо, в певній частині і атомній генерації", - заявила перший заступник голови комітету Марія Нижник.

На сьогоднішній день, імпорт електроенергії включається в енергобаланс країни по замикаючому принципу - для збалансування енергосистеми.

Однак в АМКУ впевнені, що в країнах, з якими Україна з'єднана міждержавними перетинами, бувають ціни нижчі, ніж в українських теплоелектростанцій.

Тому комітет рекомендує Міністерству енергетики та Раді Оптового ринку електроенергії залучати імпорт електроенергії в енергосистему України, виходячи з його економічної доцільності.

Для цього Міністерству потрібно змінити Порядок формування річних і місячних прогнозних балансів електроенергії об'єднаної енергосистеми України в частині можливості залучення імпорту на конкурентних підставах по відношенню до іншої генерації (виходячи з економічної доцільності).

А Раді Оптового ринку електроенергії потрібно змінити свої правила оптового ринку, щоб між імпортерами та виробниками за ціновими заявками і, можливо, в деякій мірі НАЕК "Енергоатом", виникла конкуренція.

Також ОРЕ необхідно забезпечити рівні умови для виробників та імпортерів електроенергії до ресурсного наповнення ринку.

В АМКУ нагадали, що раніше рекомендували Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, розробити і затвердити порядок проведення електронних аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж.

Згідно з висновками комітету, доступ до міждержавних перерізів відбувається на конкурентних підставах, проте можливість імпорту обмежена адміністративно.

Також є складнощі з ціною імпортної електроенергії: згідно з правилами Ринку, ціну встановлює НКРЕКП, але відповідного порядку немає.

Як повідомляє delo.ua, Україна активно імпортувала електроенергію у 2015 році через дефіцит вугілля для теплоелектростанцій (через блокування поставок з Росії, Донбасу і ПАР).

Міненерго уклало тривалий контракт на імпорт електроенергії з Росії для компенсації 1500 МВт дефіцитних потужностей.

Причина, по якій Україна змушена була імпортувати е/е у агресора - обмеження по перетокам е/е з іншими країнами.

Українська енергосистема синхронізована з системами країн колишнього СРСР - РФ, Білорусь, Молдова.

З континентальною європейською енергосистемою синхронізований тільки "Бурштинський енергоострів" (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська обл.), який пов'язаний лініями з Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Таким чином, імпорт з ЄС можна здійснювати тільки для трьох українських областей.

Можливість поставок з Угорщини була через лінію 750 кВ Альбертирша-Вінниця. Однак дана лінія потребує відновлювальних робіт.

"Укрінтеренерго" і "Інтер РАО" уклали подвійний контракт на постачання е/е з РФ в Україну і з материкової частини України в окупований Крим.

Контракт, схвалений міністром енергетики і вугілля Володимиром Демчишиним, викликав критику прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Проблемою став рівний графік поставок е/е в Україну та іменування Криму як "Кримський федеральний округ".

На відміну від прем'єра, експерти вважали контракт вигідним для України, проте зазначали, що проблемою залишається ціна на імпортну електроенергію.

Економічна правда