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АМКУ радить знову почати імпорт електроенергії

Середа, 20 грудня 2017, 09:25
 

Антимонопольний комітет рекомендує розглянути імпорт електроенергії в якості альтернативи українській електроенергії, виходячи з економічної доцільності.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

Зокрема, АМКУ виявив, що в Україні є технічна можливість і економічна доцільність для імпорту електроенергії. Однак через високі адміністративні бар'єри імпортери не заходять на ринок.

"Імпорт електричної енергії міг би скласти істотну конкуренцію вітчизняним виробникам, зокрема, тепловій генерації, а також, можливо, в певній частині і атомній генерації", - заявила перший заступник голови комітету Марія Нижник.

На сьогоднішній день, імпорт електроенергії включається в енергобаланс країни по замикаючому принципу - для збалансування енергосистеми.

Однак в АМКУ впевнені, що в країнах, з якими Україна з'єднана міждержавними перетинами, бувають ціни нижчі, ніж в українських теплоелектростанцій.

Тому комітет рекомендує Міністерству енергетики та Раді Оптового ринку електроенергії залучати імпорт електроенергії в енергосистему України, виходячи з його економічної доцільності.

Для цього Міністерству потрібно змінити Порядок формування річних і місячних прогнозних балансів електроенергії об'єднаної енергосистеми України в частині можливості залучення імпорту на конкурентних підставах по відношенню до іншої генерації (виходячи з економічної доцільності).

А Раді Оптового ринку електроенергії потрібно змінити свої правила оптового ринку, щоб між імпортерами та виробниками за ціновими заявками і, можливо, в деякій мірі НАЕК "Енергоатом", виникла конкуренція.

Також ОРЕ необхідно забезпечити рівні умови для виробників та імпортерів електроенергії до ресурсного наповнення ринку.

В АМКУ нагадали, що раніше рекомендували Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, розробити і затвердити порядок проведення електронних аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж.

Згідно з висновками комітету, доступ до міждержавних перерізів відбувається на конкурентних підставах, проте можливість імпорту обмежена адміністративно.

Також є складнощі з ціною імпортної електроенергії: згідно з правилами Ринку, ціну встановлює НКРЕКП, але відповідного порядку немає.

Як повідомляє delo.ua, Україна активно імпортувала електроенергію у 2015 році через дефіцит вугілля для теплоелектростанцій (через блокування поставок з Росії, Донбасу і ПАР).

Міненерго уклало тривалий контракт на імпорт електроенергії з Росії для компенсації 1500 МВт дефіцитних потужностей.

Причина, по якій Україна змушена була імпортувати е/е у агресора - обмеження по перетокам е/е з іншими країнами.

Українська енергосистема синхронізована з системами країн колишнього СРСР - РФ, Білорусь, Молдова.

З континентальною європейською енергосистемою синхронізований тільки "Бурштинський енергоострів" (Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська обл.), який пов'язаний лініями з Угорщиною, Словаччиною та Румунією.

Таким чином, імпорт з ЄС можна здійснювати тільки для трьох українських областей.

Можливість поставок з Угорщини була через лінію 750 кВ Альбертирша-Вінниця. Однак дана лінія потребує відновлювальних робіт.

"Укрінтеренерго" і "Інтер РАО" уклали подвійний контракт на постачання е/е з РФ в Україну і з материкової частини України в окупований Крим.

Контракт, схвалений міністром енергетики і вугілля Володимиром Демчишиним, викликав критику прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Проблемою став рівний графік поставок е/е в Україну та іменування Криму як "Кримський федеральний округ".

На відміну від прем'єра, експерти вважали контракт вигідним для України, проте зазначали, що проблемою залишається ціна на імпортну електроенергію.

Економічна правда

електроенергія імпорт НКРЕ Енергоатом
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