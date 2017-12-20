Засновник bitcoin.com продав всі свої біткоїни

Біткоїн, хоч і здається переспективним, ніколи не стане повноцінною торговою валютою, вважає співзасновник майданчика Bitcoin.com Еміль Ольденбург.

Про це пише Business Insider.

Ольденбург продав усі свої біткоїни і вважає, що інші будуть робити те ж саме, коли вони зрозуміють, наскільки нестійким є цей ринок.

"Можу сказати, що вкладення в біткоїни – найбільш екстремальні інвестиції, які ви тільки можете зробити. Люди почнуть виходити з біткоїна, як тільки зрозуміють, як працює ця криптовалюта", – заявив Ольденбург.

Головним з недоліків шведський експерт називає високі комісії, а також зниження швидкості переказів.

За словами Ольденбурга, пропускна здатність мережі обмежена "розміром блоку" – пам'яті, що зберігає записи транзакцій, що в результаті робить цю криптовалюту неліквідною, а вкладення в неї занадто ризикованими.

Ольденбург вважає, що більше перспектив, ніж біткойн, має інша криптовалюта – Bitcoin Cash, який зараз активно просувається компанією bitcoin.com.

Як пише видання, комісія за транзакції в біткоїни подвоюЄться приблизно чотири рази на рік. Але на підтвердження однієї лише операції потрібно близько 4,5 години.

Компанія bitcoin.com керує одним із найбільших сайтів про біткоїн, надаючи інструменти для інвестицій у цю криптовалюту.

На ресурсах підприємства зареєстровано понад півмільйона криптовалютних гаманців.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня курс біткоїна перевалив за позначку 20 тис доларів, потім дещо зменшився.

За 2017 рік курс біткойна виріс у 20 разів.

Як повідомлялось, Євросоюз запровадить нову, посилену систему правил щодо обігу на ринку криптовалют та онлайн-платежів через ризик відмивання коштів та фінансування тероризму.

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