Нардепи відмовились скасувати продовження мораторію на продаж землі

Верховна рада відмовилась скасувати прийняття законопроекту, яким ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення - до 1 січня 2019 року.

За ухвалення проекту постанови 7350-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту закону України про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель" проголосували 66 депутатів.

Таке рішення Ради дає можливість голові Верховної ради Андрію Парубію підписати ухвалений законопроект і передати його на підпис президенту Петру Порошенку.

Як повідомлялося, 7 грудня за ухвалення законопроекту № 7350 проголосувало 236 депутатів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року.

Замість цього Верховна Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.

Однак земельна реформа є важливою умовою програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд досі працює над проектом закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

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Економічна правда