"Газпром" вимагає 1,3 мільярда доларів за газ в ОРДЛО - "Нафтогаз"

"Газпром" домагається того, щоб Стокгольмський арбітраж у рамках тяжби російського газового монополіста з НАК "Нафтогаз України" не ухвалював жодного рішення за обсягами постачання газу на окуповані території.

Про це повідомив журналістам головний комерційний директор держхолдингу Юрій Вітренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Газпром" каже, що не треба приймати ніякого рішення за обсягами газу, поставленого на окуповані території. Ми, в свою чергу, говоримо, що будь-які розрахунки - це ціна помножена на обсяг, не знаючи обсягів можна сказати, хто і кому що повинен ", - сказав він.

Вітренко додав, що зараз "Газпром" виставляє рахунки "Нафтогазу України" з сумами, які вимагає сплатити за поставку газу до окупованих районів Донбасу, однак Україна цих обсягів не контрактувала.

"Будь-які платежі "Газпром" може зарахувати як оплату за поставки до ОРДЛО - для нас це неприпустимо", - підсумував він.

За інформацією головного комерційного директора "Нафтогазу України", претензії "Газпрому" щодо поставок до окупованих районів Донбасу наразі становлять близько 1,3 млрд доларів.

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу.

За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".