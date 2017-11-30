OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Bitcoin, курс гривні, Фірташа та Коломойського.

Знову про Bitcoin. В ніч з 29 на 30 листопада курс біткоїн обвалився майже на 20% - з більше ніж 11 тисяч доларів до 9,5 тисячі.

Про ВВП. Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує зростання економіки України за підсумками 2017 року на 1,8%.

Про гривню. Ослаблення гривні в останні тижні пов'язане з дією традиційних сезонних чинників.

Про ЗВР. Обсяг міжнародних резервів України на 30 листопада зріс до 19 мільярдів доларів завдяки успішному розміщенню Міністерством фінансів валютних ОВДП.

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд спільно зі Світовим банком продовжує працювати з владою України над вирішенням деяких питань прийнятої пенсійної реформи.

Про Коломойського. Мінекономіки пропонує переписати правила нафтових аукціонів під Коломойського.

Про інфляцію. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року на рівні 13,7%.

Про Фірташа. Газпром припинив дію поруки перед Газпромбанком за Ostchem Holding бізнесмена Дмитра Фірташа на 3,43 мільярда рублів.

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Що загрожує землевласникам

Нинішні земельні проблеми не пов'язані з можливістю чи неможливістю розпоряджатися паями. Отже, нема підстав стверджувати, що вони поглибляться через запровадження ринку землі.