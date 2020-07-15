"Центренерго" – символ корупції та безпорадності режиму Зеленського

"Центренерго" – це не просто символ безпорадності українською влади, це ще й символ того, що Зеленський потрапляє у дуже небезпечну пастку, яку, за іронією долі, він сам собі й створив.

Історія "Центренерго" – це історія, яка є квінтесенцією корупційних схем, олігархічного впливу і, цитуючи Володимира Олександровича, "імпотенції" української влади.

Коротко викладу перебіг подій, що передували захопленню "Центренерго" та, по суті, його "Приватизації".

Липень 2019 року

У липні, коли ще працював Кабмін Володимира Гройсмана, нова влада вже мала вплив на уряд через представника президента Зеленського Андрія Геруса (голова комітету з енергетики, став відомий завдяки критиці "Роттердам+").

У той час відбулася зміна керівника "Центренерго" на Володимира Потапенка. Майже одразу українські медіа ідентифікували його як людину Коломойського.

Саме тоді "Центренерго" починає продавати електроенергію за прямими договорами заводам Коломойського – "Дніпроазоту", ЗЗФ, НЗФ та іншим. Згодом стане відомо, що ці продажі були з дисконтом, який коштував державній компанії 1,2 млрд грн втрачених коштів.

Але перша схема на "Центренерго" була іншою – вугільною. Тут важлива передмова. З поверненням в Україну Коломойський відкрив для себе новий бізнес, яким він раніше ніколи не займався, – вугільний. На роль керманича він відрядив свого колегу Євгена Геллера.

За моїми даними, у липні 2019 року на Банковій серйозно обговорювали можливість відновлення торгівлі з ОРДЛО і реконсервацію залізничного сполучення. Навіть були зроблені спроби аналізу стану залізничного полотна.

Генеральною ідеєю Коломойського було почати возити вугілля з окупованих територій через свої прокладки та спалювати його на "Центренерго". Не зрослося. Однак пізніше вугілля через прокладки таки поїхало.

Серпень 2019 року

"Центренерго" підписує договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта форс". Засновник і директор фірми був звичайним оператором АЗС ANP, яку контролює Коломойський. Далі оприлюднюється інформація про поставки вугілля з РФ з премією для прокладки 1 тис грн на кожній тонні.

Тоді ж Коломойський, окрилений горизонтом можливостей, визнає Потапенка за "понятного єму менеджера". Ті, хто ще сумнівалися, повністю переконалися: "Центренерго" віддали на грабунок колишньому бізнес-партнеру президента.

Вересень 2019 року

У вересні мій колега Михайло Бондар уперше описав всі схеми та звернувся до СБУ і НАБУ з вимогою розслідувати злочини. На це він отримав відписку.

Тоді рейтинги владної команди ще дозволяли почувати себе вільно, тому вони зустрічаються з Коломойським в офісі президента і публікують це епічне фото. А за кілька днів Зеленський визнає, що обговорювали вони саме "Центренерго".

Здавалось би, якщо президент звернув увагу олігарха на його схеми, то мало би відбутися якесь логічне рішення. Але замість того, щоб викинути Коломойського з колись прибуткового держпідприємства, відбулася найбільш руйнівна афера цієї влади – був відкритий імпорт електроенергії з Росії.

Менш ніж за тиждень після зустрічі на Банковій Герус через свій комітет всього за день проштовхнув у залу парламенту законопроєкт, який пустив в Україну ворожу електроенергію. Підпис "гаранта" на документі стояв уже надвечір.

По суті, компроміс Зеленського з Коломойського виглядав так: "Грабуй "Центренерго" трохи менше, а ми дамо тобі дешевого струму від росіян".

Loading...

Жовтень 2019 року

Як неважко здогадатися, першим і найбільшим імпортером струму з Росії стала компанія "Юнайтед енерджі" з орбіти олігарха. Реакція громадськості була потужною. Герус вмить став одним з найвідоміших "слуг", а Зеленський відчув новий удар по рейтингу. Крок був за Коломойським, і він попередньо погодився.

"Центренерго" заявило, що буде продавати 90% електроенергії на вільному ринку, а не підприємствам Коломойського. Ця заява досі є на їхньому сайті. До речі, тоді вперше і востаннє Герус щось сказав про "Центренерго", похизувавшись результатом цих домовленостей.

Листопад 2019 року

У листопаді Коломойський в п'ять разів збільшив імпорт електроенергії з Росії, і таких апетитів олігарха, як пояснили мені експерти, система не витримала. Імпорт все ж обмежили через загрозу безпеці. Водночас, "Центренерго" відновила продажі струму заводам Коломойського за цінами нижче ринкових.

Грудень 2019 року – квітень 2020 року

"Центренерго" змінює прибутки у 2018 році на "мінус" 2 млрд грн в останньому кварталі 2019 року.Майже всі державні шахти зупинені. На вугільних схемах корупція сягнула мільярдів гривень.

За різними підрахунками, втрати від продажу електроенергії заводам Коломойського сягають 0,9-1,2 млрд грн.

З'являється нова схема, за якою "Центренерго" купує природний газ у напівдержавної і також підконтрольної олігарху "Укрнафти" через ту ж прокладку "Юнайтед енерджі". "Укрнафта" продає дешево – "Центренерго" купляє дорого. У найкращих традиціях вітчизняного бізнесу.

Уже пізніше оточення звільненого прем'єра Гончарука заявляє, що його вигнали через спробу замінити Потапенка на державному підприємстві.

Травень 2020 року

ФДМ імітує зміну менеджменту на "Центренерго". Керівник змінюється, однак весь менеджмент Коломойського, включно з Потапенком та Уваровим, далі трудяться на благо однієї ФПГ. Тимчасом голова ФДМ визнає: держкомпанія, яка колись була першою в списках на приватизацію, уже нічого не вартує.

Червень 2020 року

Виходять нищівні розслідування схем в "Центренерго" на "Радіо "Свобода" та Bihus.info. Ми дізнаємося і про вугілля з ОРДЛО, і про постачання газу "Укрнафтою", і про збитки від продажу струму. А найголовніше – ми побачили, що офіс компанії зник. Тепер він в Козині на території санаторію, обтягнутий колючим дротом та фортифікований протитанковими засобами.

Липень 2020 року

Шахтарі приходять у Київ. Вимагають зарплат та стягнення боргів з "Центренерго". До них виходить Зеленський і каже: "Я розберуся з "Центренерго". Як ви думаєте, що робить Зеленський? Дзвонить своєму другу і пропонує нарешті забрати свої руки від "Центренерго"? Ні.

"Слуги народу" на чолі з Герусом пропонують відновити імпорт електроенергії з Росії, щоб умиротворити та задовольнити олігарха. Разом з тим, направляють мільярдні позики держбанків на санацію розграбованого "Центренерго".

Зараз проміжний фінал. Маємо кризу в галузі, бунти шахтарів, катастрофічний "дерибан" державного підприємства, повне залучення в цей процес представників нової влади та особисто президента.

Далі Зеленському доведеться обирати: бити горщики з "1+1" й отримати розкол фракції або відповідати за голодні бунти шахтарів, багатомільярдну діру в бюджеті і повну втрату довіри з боку міжнародних партнерів.