"Центренерго" підписало договір на поставку вугілля з директором "приватівської" АЗС

Держоператор ТЕС компанія "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 мільйонів гривень з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват".

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що копію договору на поставку вугілля опублікували одразу кілька ЗМІ. Цей факт опосередковано підтверджує Незалежна профспілка гірників України, лист якого оприлюднило агентство "УНІАН", яке входить до медіахолдингу Ігоря Коломойського.

ТОВ "Нафта Форс" зареєстрували у серпні 2018 року у Борисполі, єдиним засновником і директором компанії є Павло Алєксєєнко. Людина з таким же ПІБ і адресою прописки аж до номера квартири є засновником ТОВ "Маріо Груп".

"ТОВ "Маріо Груп" у 2018 році управляло київською АЗС ANP по бульвару Дружби народів, 42, про що свідчать рішення Печерського райсуду Києва.

"Маріо Груп" у 2017-2018 роках брало участь в державних тендерах, продаючи талони "Авіас" через мережу АЗС "Привату", - пише enkorr.

У системі ProZorro збереглася довідка ТОВ "Маріо Груп" з підписом П. Алєксєєнка, в якій компанія підтверджує, що має право відпускати талони через мережу АЗС "Привату".

Нагадаємо:

За даними джерел ЕП, з перших днів липня "Центренерго" перейшла під контроль людей, близьких до Коломойського. Сам Коломойський цю інформацію заперечує.

1 липня виконувачем обов'язків голови правління "Центренерго" став Володимир Потапенко. Після зміни менеджменту енергокомпанія в рамках роботи нової моделі енергетичного ринку, що має на увазі можливість прямих продажів електроенергії, почала укладати договори з підприємствами групи "Приват".

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