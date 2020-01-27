Підприємці у фокусі Верховної Ради: підсумки січня

народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Традиційно січень видався святковим, і держоргани не виняток. В Раді за весь місяць був лише один пленарний тиждень.

Утім за такий короткий час з’явилися декілька важливих і позитивних нововведень для підприємців у сфері фінансів, адміністрування податків та митних платежів.

Відповідні законопроекти ухвалені та готуються на підпис голови Верховної Ради. Далі –про все по черзі.

1) Підвищено ліміти для "спрощенців". Про це багато говорили, але зробили тільки зараз.

Зміни до Податкового кодексу ухвалено з правкою Галини Васильченко.

Тепер платники єдиного податку І–ІІІ груп зможуть заробляти більше без ризику втратити право на пільгові ставки оподаткування.

Так, новий граничний дохід для "єдинників" І групи становитиме 1 млн грн, для ІІ групи — 5 млн грн, для ІІІ групи — 7 млн грн.

Востаннє ліміти для спрощеної системи переглядалися ще 5 років тому. Оновлені суми більше відповідають економічним реаліям та дозволять малому та середньому бізнесу виходити з тіні.

Loading... Перевищення лімітів доходів — не єдина причина, через яку ФОПа можуть позбавити права перебувати на єдиному податку. Зараз навіть 1 грн податкового боргу у "єдинника" протягом двох кварталів є достатньою підставою для податкової перевести його на загальну систему.

За нашою ініціативою Рада підвищила поріг, щоб анулювати підприємця-"єдинника" можна було лише за заборгованість більше 1020 грн.

Такий поріг невипадковий: майже половина всіх фізичних та юридичних осіб-підприємців, які "злітають" зі спрощеної системи з цієї причини, мають незначний борг до 1000 грн. За перші три квартали 2019 року, наприклад, кожен 5-й анульований "спрощенець" взагалі мав борг менше 300 грн.

3) ФОПи зможуть використовувати бізнес-картки в особистих цілях.

Наприкінці грудня Нацбанк прямо зазначив у своїй постанові: "Ніяких особистих витрат з бізнес-рахунків ФОПів".

Тобто щоб купити продуктів додому, підприємець мав би спочатку перерахувати кошти з рахунку ФОПа на свою картку фізичної особи.

При цьому такий перерахунок дозволявся би тільки після сплати всіх податків та зборів. Норма набула чинності лише 8 січня, але наробила стільки галасу, що вже за тиждень Нацбанк скасував цю редакцію та пообіцяв знайти інший спосіб контролювати використання ФОПами підприємницьких рахунків.

4) Зроблено крок до митниці в смартфоні. Нові зміни дозволять імпортерам подавати та відстежувати оформлення митної декларації онлайн, а також моніторити інформацію щодо митної вартості імпортованих товарів.

Ця інформація буде оприлюднюватися без даних про компанію чи фізособу, тож комерційні таємниці не видасть.

Натомість за одним посиланням бізнес, громадськість та контролюючі органи зможуть моніторити експортно-імпортні операції — такий собі аналог ProZorro на митниці.

5) Вирішено проблему подвійної сплати ЄСВ для адвокатів-ФОПів.

Зараз адвокати, нотаріуси та інші особи, які займаються незалежною професійною та підприємницькою діяльністю паралельно повинні сплачувати ЄСВ двічі.

При цьому подвійна сума ніяк не збільшує майбутню пенсію. Тепер для таких випадків в Податковому кодексі буде закріплено, що ЄСВ треба сплачувати та звітувати по ньому лише як ФОП.

6) Інвестувати в розвиток бізнесу стане вигідніше. Перш за все, до 2030 року запроваджується можливість прискореної амортизації основних засобів.

Це означає, що підприємці матимуть додатковий стимул інвестувати в нове обладнання. Якщо ж обладнання вартістю менше 20 тис. грн, його можна буде одразу віднести до витрат, без амортизації. Зараз цей поріг становить лише 6 тис. грн.

І ще одна приємна новина для ФОПів-власників вантажівок, які використовують їх у своїй підприємницькій діяльності: тепер до витрат таких підприємців на загальній системі оподаткування будуть відноситися не лише пальне, але й обслуговування, ремонт і навіть купівля вантажної автівки.

7) Додано запобіжники від тиску на бізнес та позапланових податкових перевірок.

Зокрема, з Податкового кодексу виключено можливість влаштовувати податкові перевірки на підставі ухвали слідчого судді.

Раніше були випадки, коли правоохоронцям дозволяли проводити перевірки одразу тисячі підприємств без обґрунтованих підстав.

Крім того, акт податкової перевірки більше не буде достатньою підставою для початку досудового розслідування кримінального провадження.

Зараз така можливість є доволі дієвим інструментом тиску та шантажування бізнесу. Насправді ж реальні підстави для кримінального переслідування є приблизно в 1 з 30 випадків.

Саме про це свідчить кількість обвинувальних актів, направлених до суду по кримінальним провадженням щодо бізнесу у 2018 році.

Це — лише найважливіші зі змін, яким дали зелене світло у січні. Окремо варто відзначити запровадження електронного листування з податковою.

Після підписання відповідного законопроекту, підприємці зможуть отримувати не лише паперові, а й електронні копії листів, актів перевірки, податкових повідомлень рішень. Треба буде тільки залишити заяву — і податкова надсилатиме документи додатково в електронному кабінеті та на електронну пошту.

Після міжсесійної перерви в Раді очікується ще більше змін в онлайн-взаємодії підприємців та податкової.

Одна з ключових та першочергових — скасування книги обліку для "спрощенців"-неплатників ПДВ, спрощення обліку для інших категорій ФОПів та вдосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків загалом.

Законопроект №2524, який підтримали депутати всіх фракцій та груп, вже ухвалений за основу та готується на друге читання.