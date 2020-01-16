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Рада підвищила ліміти для ФОПів

Четвер, 16 січня 2020, 20:55
 

Український парламент проголосував за підняття лімітів річного доходу для фізичних осіб-підприємців.

Відбулись наступні зміни:

- для 1-ї групи ліміт річного доходу підняли з 0,3 млн до 1 мільйону гривень;

- для 2-ї групи -  з 1,5 мільйона до 5 мільйонів;

- для 3-ї групи -  з 5 мільйонів до 10 мільйонів.

Нововведення були передбачені у  законопроєкті 1210, за який Верховна Рада проголосувала в другому читанні, 16 січня.

Закон також передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, і в тому числі передбачає підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди.

Нагадуємо, за 2019 рік в Україні зареєстрували 312 211 нових фізичних осіб-підприємців - це на 15% менше, ніж у попередньому році.

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Економічна правда



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