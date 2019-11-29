Без книги обліку та з електронними листами: 5 кроків до кращого кабінету платника податків

народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

У кожної людини є набір невід’ємних речей – від зубної щітки до смартфона. Ці речі ми використовуємо на автоматі.

Вони повинні бути легкими у застосуванні, виконувати очікувані функції та спрощувати життя власнику.

Електронний кабінет – саме така невід’ємна річ в щоденній роботі кожного платника податків. Але, на жаль, це ще й цілий квест з неочікуваними перепонами.

Перш за все, існуючий інтерфейс робить е-кабінет головоломкою. Половина тих, хто взяв участь у Facebook-опитуванні Дмитра Дубілета, вважають головною проблемою сервісу складний та не інтуїтивний дизайн.

Рішенням має стати повноцінне відкриття АРІ кабінету для сторонніх розробників. Це дасть всім бажаючим деталі конструктора, з яких вони зможуть створити будь-яку потрібну підприємцям функцію.

Як не прикро, але державний сервіс опиниться в смартфоні скоріше за допомогою приватних компаній.

Та якщо на технічні зміни потрібен деякий час, то є недоліки, які можна виправити вже зараз. Після численних обговорень та тематичного круглого столу з бізнесом нарахували п'ять основних зміни в законодавстві.

1. Зробити книгу обліку за бажанням. Кожен, хто реєструвався ФОПом, мабуть, пам’ятає, як ходив за книгою обліку до найближчих канцтоварів, очікував на її реєстрацію, щоб потім… покласти на полицю припадати пилом.

У кращому випадку її заповнюють тільки перед перевіркою (якщо така буде). При цьому, в неї просто переписують дані з попередніх податкових декларацій.

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Але для тих, у кого все ж виникне нестримне бажання, залишаємо можливість вести в будь-якому зручному форматі (але тоді треба залишити і бажання платити штрафи у випадку порушення).

Передбачаємо і "плюшку" для "спрощенців"-платників ПДВ, ФОПів на загальній системі та незалежних професионалив - книгу вести доведеться, але ходити реєструвати її в податковій - ніт.

2. Скасувати зайві документи. А конкретно – заяву на приєднання до договору про визнання електронних документів.

Цей документ користувач щоразу відправляє до податкової, щоб повноцінно використовувати е-кабінет з новими або оновленими ключами для електронного підпису (ЕЦП).

Це ніби ви налаштували TouchID на смартфоні, але не можете скористатися сервісами, поки компанія-виробник не надішле вам свою згоду.

І тут починається найцікавіше, бо насправді вона не має жодного сенсу чи змісту. Натомість може стати причиною проблем.

Наприклад, в очікуванні відповіді податкової можна провалити дедлайн подачі звітності. Скасування вимоги подавати цю заяву просто спростить початок роботи з е-кабінетом.

3. Запустити електронне листування з податковою. Всім відомі "листи щастя" в конвертах з неприємними новинами від податківців.

Ще більші проблеми починаються, якщо платник податків так звик до пошти в один клік, що не перевіряє свою фізичну поштову скриньку.

Тому хочемо запровадити додатково практику електронних повідомлень платнику в електронному кабінеті та на e-mail.

І ніщо не завадить підприємцю вчасно дізнатися про незадоволену податкову – навіть якщо він вирішить поїхати у тривалу відпустку або все ж таки жити у діджитальному 21 сторіччі.

4. Гарантувати відсутність санкцій через збої е-кабінету. Можна бути сумлінним платником податків, але який в цьому сенс, якщо в потрібний момент електронний кабінет не буде працювати.

Зараз податкова може висувати претензії підприємцям, які не виконали свої зобов'язання через несправність сайту. Щоб довести відсутність своєї вини, підприємець повинен отримати визнання помилки від адміністратора та/або методолога кабінету (aka відповідного працівника податкової).

Зі слів ДПС, за останні 3 роки не було жодного випадку такого визнання. Ми спрощуємо цю систему і даємо можливість платнику податків наводити інші докази, без обов'язкового підтвердження помилки податковою.

5. Забезпечити актуальну інформацію в е-кабінеті. Іноді з платниками податків трапляються неприємні моменти.

Наприклад, їх вчасно подана скарга губиться через "ручний" режим опрацювання надісланих до податкової документів. Або в кабінеті відображається незрозуміла сума боргу, бо вчасно не оновилася інформація, наприклад, про його оскарження у суді.

Тому запроваджуємо автоматичну реєстрацію надісланих платником документів, а також відображення боргу з конкретною датою його виникнення.

Так і платник, і податкова будуть отримувати найбільш актуальну інформацію.

Усі перелічені "баги" роботи з податковою та причини постійних нервів підприємців можна пофіксити декількома змінами у Податковому Кодексі.

Усі пропозиції ми з командою фахівців виписуємо в окремий законопроект, який зареєструємо найближчим часом.

Сподіваюся, "турборежим" Верховної Ради дозволить вирішити застарілі проблеми та зробити приємний сюрприз підприємцям.