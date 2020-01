Антиутопія: Україна в 2030 році

Я пишу эту колонку в виде газетной статьи (выражаюсь так, чтобы вам был более понятен этот жанр), хотя газеты и журналы в наш век давно умерли и остались лишь имена авторов.

Но вас, наверное, больше должно интересовать, насколько я понял, читая ваш Facebook в 2019 году, вопросы:

– Что сталось с Украиной?

– Жива ли она?

–И как у нее идут дела?

Ну что ж… Тут, не желая обидеть Ваши чувства, должен сообщить две новости. Как в той сказке. Хорошую и плохую.

Первая: с Украиной все в порядке. Нет, не так, -- вы не узнали бы свою страну! Даже в сладких снах не могли бы предположить, как она выглядит теперь! Это была хорошая новость.

И плохая: более половины украинцев, как и 10 лет назад, готовы отдать все чего достигли они и их отцы за первые 39 лет независимости за членство в ЕС.

Только, в 2020 году это показалось бы, наверное, странным, но уже не власти Украины хотят в Европу, а ЕС всеми силами затягивает ее в свой монетарный союз, обещая за это согласие триллионные дотации на 10 лет вперед.

И более половины населения Украины, как и в 2020-м году, склонны принять это предложение. И этому есть логичное объяснение.

С 2004-го года (Оранжевой революции, когда президент Ющенко, ныне очень почитаемый государственный муж, провозгласил курс на "евроинтеграцию") прошло уже 26 лет и выросло целых 2 поколения молодых украинцев, которые свято убеждены, что цель и смысл украинской независимости – это будущее членство в ЕС.

Но позвольте рассказать Вам хронологию этих десяти лет по порядку, иначе вы не поймете актуальной повестки сегодняшнего дня (я сам вспоминаю себя и свои иллюзии в 2020-м и понимаю как это трудно).

Начало было не сильно впечатляющим. После мирового финансового кризиса 2020-2021 годов, что, как вы понимаете, не мог не затронуть Украину, и легкой рецессии, вызванной им, начался новый, 8-летний цикл роста мировой экономики, который не прекращается до сих пор.

Многие экономисты еще после войны 2014-2015 годов и рецессии, вызванной нею, предсказывали, что Украина не может не превратиться в новую зону промышленного аутсорсинга для "зоны евро", настолько очевиден был разрыв в зарплатах между Украиной, Восточной Европой и даже Китаем, где средняя зарплата в 2019 году была уже 700 долл./мес., а в Украине еще только приближалась к 400.

Украинский Facebook 2019 года ясно дает мне понять, что тогда принято было смеяться над всеми прогнозистами, которые предсказывали, что Украина – это новые Китай для Европы.

Но после обложки журнала TIME "Ukraine is the New China" – никто нашу страну иначе в мире и не называет.

Во-первых, потому что именно в этот период стартовал 5-летний план по выделению 50-миллиардной программы финансирования восстановления оккупированных территорий Донбасса (в последствии она неоднократно расширялась и, в итоге, объем субсидий со стороны ЕС Донбассу превысит 200 млрд евро до 2030 года включительно).

Сработало правило: никто в XXI веке еще не отстраивал собственную территорию за собственный счет.

Так было в Югославии, Сирии, в Ираке, где американские строительные компании едва не убились в смертельной схватке за подряды на восстановление инфраструктуры и жилищное строительство, -- так, только в еще больших масштабах, случилось и на украинском Донбассе после того, как оттуда ушли русские войска.

Вторым драйвером роста стал открывшийся рынок земли.

Украинцы, что с 1996 по 2020 годы вели об этом кажущиеся теперь абсурдными споры, наверное, и предположить не могли что у их страны будет право второго голоса (после Соединенных Штатов) в международной организации по продовольственной безопасности (т. н. "зерновой ОПЭК) при ООН, но по производству зерна, кукурузы и подсолнечника Украина навсегда завоюет прочное первое место в мире.

Вообще-то, учитывая возросшие объемы, и изменившуюся за последнее десятилетие карту мирового производства, Украина вполне могла бы рассчитывать и на первое, но она по-прежнему легко идет на уступки своему стратегическому партнеру – США.

Особенно учитывая разрешение, полученное со стороны Комиссии по ценным бумагам на приобретение контрольного пакета Чикагской зерновой биржи консорциумом из трех крупнейших украинских зернотрейдеров.

А Евросоюз устал проигрывать Украине все возможные судебные споры по экспансии украинской малины, яблок, меда, винограда и другой сельхозпродукции в страны ЕС. По поводу чего не прекращаются обвинения украинской стороны в коррумпировании европейских судов.

Да, коррупция или подозрения в коррупции остаются родимым пятном молодой украинской государственности даже после запуска в 2025 году "коммерческих арбитражей" по хозяйственным делам и судов присяжных по общегражданским. Слишком сильна память о прошлом.

Третьим драйвером развития украинской экономики за десятилетие с 2020 по 2030 од стало, конечно же, открытие огромного рынка России снятия против нее основных санкций ЕС и США в 2021 году.

Взамен снятия санкций, РФ подписала меморандум с Украиной, ЕС и США о том, что она согласна на демилитаризацию Донбасса и "обоснованную" компенсацию" Украине за причиненный военный ущерб.

Дальнейшее десятилетие прошло под знаком того, что русские СМИ называли и называют "судебной удавкой" со стороны Украины.

Как только у украинских товаров, осуществляющих не прикрытую экспансию на рынки РФ возникли хоть малейшие проблемы, правительство и Минюст резко активировал процессы против РФ в международных судах (на триллионы долларов компенсаций) и некогда страшный "северный сосед" вынужденно шел на уступки.

Как РФ это вынужденно сделала впервые в конце 2019 года, подписав не выгодный для себя транзитный договор по газу. Тем самым разрушив миф о несокрушимости позиции российской дипломатии у "украинском вопросе".

С тех пор Украина продолжает держать РФ в напряжении, ведя параллельно десятки международных судебных процессов о компенсации жертвам войны 2014-2015 годов на сотни миллиардов долларов.

Не выигрывая их, но, в то же время, "продавая" одно лишь затягивание процессов за любые уступки во внешней торговле.

Учитывая сохраняющееся прохладное отношение между двумя странами, Россия даже после демократической смены власти продолжает нести бремя ошибок прежнего руководства и полностью зависеть от позиции Украины и США по вопросам остающихся санкций на запрет на использование высокий технологий нефтедобычи.

По причине чего добыча газа, в частности в России, в последнее десятилетие не растет, а падает.

И прогноз экономистов "Газпрома" о том, что РФ в связи с истощением запасов превратиться со страны чистого экспортера газа в страну-чистого импортера с потребностью до 50 млрд кубометров к 2035 году из-за режима санкций повлиявшего на нефтегазодобычу, сбылся уже в 2029 году.

И с прошлого года украинская газотранспортная система, что пережила за последние десятилетие разные времена, но сохранилась, с прошлого года транспортирует дешевый американский сланцевый СПГ-газ из газовых хранилищ ЕС в РФ для обеспечения беспрерывного отопления городов-миллионников на Урале.

Чтобы лучше осознать ту степень прорыва, которую совершила украинская экономика за последнее десятилетие, назову ключевые цифры.

Украинский ВВП вырос за 2020-2030 годы в 4 раза со 150 до 600 млрд долларов. Средняя зарплата в стране увеличилась в пять раз – с 400 до 2000 долларов.

Чтобы читателю было больше понятно, что такое ВВП развивающейся страны с более чем полутриллонным долларовым ВВП на европейском континенте, следует помнить, что только экономики стран старой Европы, такие как Франция, Германия, Австрия, Испания и Италия опережают ее по этому показателю.

Экономика Украины лишь на 15% меньше турецкой, что тоже бурно росла все это десятилетие и на 10% ниже ВВП Польши, что шестой год стагнирует после входа в монетарную "зону евро".

Ну и разумеется, Украина сегодня опередила по объемам своего рынка все страны Восточной Европы, страны Балтии, страны Балкан, а также экономики Финляндии, Швеции, Дании и Португалии.

Хотя при этом, как ни парадоксально, имеет уровень доходов населения ниже, чем у всех вышеперечисленных.

Отчасти, это связанно с тем, что Украина продолжает оставаться региональным лидером по уровню рождаемости.

Но главным фактором был и остается фактор трудовой миграции, в первую очередь из России, Молдавии, Грузии и Армении, который не дает образоваться дефициту рабочей силы в стране со столь стремительным ростом доходов.

Пять правительств, что сменяли друг друга последнее десятилетие, не уставали записывать себе это в личную заслугу и один из них даже едва не стал президентом страны на выборах 2025 года как автор "украинского экономического чуда".

Сейчас, спустя годы, мы видим три главных причины, обусловивших и, по-сути, сделавших неизбежным этот рост: самые низкие на континенте налоги, ставка на развитие крупных инфраструктурных проектов, что сами по себе стали неисчерпаемым внутренним драйвером для экономического роста и искусственно созданная "конкуренция за инвестиции в Украину" между крупным игроками из Китая, Европы и США.

Первая и главная реформа, ставшая впоследствии ключевым фактором экономического прорыва десятилетия – самые низкие на континенте налоги, из-за которых некоторые брюссельские политики называют Украину "самым большим непродекларированным оффшором в Европе, имеющим общую границу с ЕС и зону свободной торговли с ним" – был сделана Украиной почти вынужденно.

Гибридная война с Россией 2014-2020 годов, отток почти 10 млн человек трудовых ресурсов из страны и финансовый кризис 2020-21 годов в условиях отказа во внешнем финансировании со стороны ЕС и МВФ вынудили украинское правительство к экстраординарным мерам по повышению своей привлекательности и конкурентоспособности на континенте.

В 2021 году страна провела либеральную налоговую реформу, закрепив в Конституции, что ни один из видов бизнеса не должен платить более 25% суммарно всех видов налогов от своей деятельности.

А единым налогом на доходы населения (доначисления пенсионных и медицинских страховых платежей, которые в этой стране носят исключительно добровольных характер) является ставка в 10%.

Параллельно Украина полностью открыла свой рынок для криптовалют и тогда еще только находящегося в начале своего бурного развития рынка ICO, и создала на территории страны четыре свободных экономических зоны: Одесса-порто-франко для международной перевалки грузов, Kyiv IT and crypto hab, а также львовскую и донецкую свободные промышленные зоны.

Второй фактор развития естественным образом вытекал из первого.

Начавшаяся в 2021 году масштабная программа восстановления Донбасса за 50 млрд евро, выделенных ЕС, автоматически создавала новые возможности для крупных европейских компаний по инвестированию в страну с самыми низкими налогами и самой дешевой рабочей силой в Восточной Европе, и при этом – зоной свободной торговли с ЕС.

От производителей стройматериалов нового поколения до крупнейших автопроизводителей мира – все увидели в Украине вдруг уже упомянутый "новый Китай" -- и ринулись сюда, чтобы застолбить свое место в будущей экономике станы – нового регионального лидера.

Китайцы стали строить новые аэропорты под Киевом и Одессой для промышленной перевалки грузов в рамках своего "воздушного Шелкового пути", автоматически превращая Украину в главный евразийский транспортный хаб.

До этого они не успели войти в проект строительства новых глубоководных портов в Одессе и Херсоне с гигантскими контейнерными хабами и потому реализовали конкурирующие проекты "авиахабов" в рекордно короткие сроки.

Shell и Chevron развернули свои программы добычи сланцевого газа, превратив Украину за шесть лет из страны-импортера в страну-экспортера энергоресурсов.

Tesla Energy, до этого удачно купившая в ходе большой приватизации 2020-2021 годов два основных литиевых месторождения, превратила Украину в пилотный проект по строительству "промышленных батарей" для солнечной энергетики.

После этого уже никого не удивило решение расположить основное европейское производство Tesla Motors в Европе именно в этой стране.

За этим всем промышленным и криптобумом естественным образом подтянулось и строительство инфраструктуры.

Я был сам удивлен, когда недавно прочел, что 10 лет назад, еще только в 2020 году Украину с Венгрией и Польшей связывали всего лишь двухполосные шоссейные дороги!

Сегодня, глядя на две ветки шестиполосных скоростных автобанов с десятками километров логистических складов и торговых центов по обе стороны границы, – в это трудно поверить!

В 2020-2025 годах те, кто прилетал в Украину, помнят, что страна превратилась в одну большую стройплощадку.

Сеть автобанов строилась за европейские деньги, аналогично программам дорожного строительства в Польше, Чехии и Венгрии в рамках программы количественного смягчения ЕЦБ.

Оказалось, что площадь в 600 тыс квадратных километров с растущим рынком, нацеленным на торговлю с ЕС – не издержки, а напротив – необходимая инфраструктура для роста для европейской экономики.

Логистические центры вдоль автобанов и вокруг городов-миллионников строились за счет частных инвестиций.

Аэропорты продолжали расти как грибы за счет проектного финансирования европейских и американских банков, строительство новых портов за десятки миллиардов евро финансируют консорциумы крупнейших международных перевозчиков, а 4 скоростные монорельсовые железнодорожные магистрали полностью должны быть завершены к 2033 году китайскими компаниями-концессионерами.

"Мы даже и представить себе не могли, что все это может быть построено за 5-7 лет просто за счет снижения налогов и создания условий для инвесторов", -- сказал в своем недавнем интервью один из бывших премьер-министров Украины, а сегодня один из крупнейших промышленников страны, -- а ведь когда-то мы повышали в стране налоги, пытаясь построить все это за бюджетные деньги!"

Сегодня Украина стала настоящим полем битвы большого капитала из Китая, Европы и США, потребляя в год от 30 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Да, до сих пор не утихают споры о том, справедливо ли была проведена большая приватизация 2020-2022 годов, когда правительство избавилось практически от всей оставшейся в наследство от бывшего СССР собственности.

В промышленности и победителями в большинстве случаев стали украинские олигархи, которые затем весьма неохотно и значительно дороже продавали акции своих предприятий на европейских биржах.

Однако с Украиной произошло именно то, что произошло.

И ее отечественный капитал сохраняет почти полный контроль над внутренним аграрным рынком благодаря запрету на вход иностранцев, введеному во время земельной реформы 2020 года, преимущественно контролирует инфраструктурную энергетику, половину добычи углеводородов страны (кроме сланца), играет существенную роль в машиностроении и новой дрон-промышленности.

А в IT-секторе даже стало международной модой иметь управляющего партнера компании из Украины.

Большинство крупных украинских промышленников, которых по моде тех лет называли "олигархами", сегодня выступают основными портфельными инвесторами всех значимых стартапов Kyiv IT and crypto hab, который с 2021 года рождает по одному-два "эдинорога" (компании-миллиардера) в год.

Но иностранный, вернее сказать, международный капитал, имеет 65% долю в корпоративном секторе Украины, однако на 80% она состоит из акций, находящихся в свободном обращении на европейских и американских площадках, то есть не контролируется отдельными людьми или группой связанных лиц.

Иная ситуация с финансово-банковским сектором страны: 80% совокупного капитала банковской системы Украины принадлежит финансовым группам из Британии, Германии, России, Казахстана, Китая и США.

И это естественно, поскольку после национализации 75% банковского сектора Украины во время кризиса 2014-2015 годов большинство госбанков, за исключением государственного экспортно-импортного банка Украины, были проданы в 2020-2025 годах с 3-5 раз дороже, чем достались бюджету.

И их покупателями, естественно, выступили ведущие мировые игроки. К тому же активы украинских банков за истекшее десятилетие выросли с 40 млрд долларов в 2020 году до 500 млрд долларов в 2030-м.

Но сегодня, как я уже говорил в начале, Украина вновь стоит на распутье: Европарламент устраивает 4 за последние 3 года слушания по вопросу частичного введения санкций против страны, требуя от нее принятия "дорожной карты" по постепенному повышению средних ставок корпоративных и персональных налогов до уровня среднеевропейских.

И хотя мощный, с точки зрения политического представительства, предпринимательский класс страны активно сопротивляется изменению Конституции, где закреплены максимальные ставки налогов, электоральное большинство страны склонно поддержать изменения в Конституцию.

Поскольку уровень жизни среднего класса в Европе все еще остается выше, чем в Украине, а идеи "безусловного дохода", реализованные уже в 6-ти из 27 стран ЕС имеют широкую популярность и в Украине.

Особенно среди тех украинцев, которые не сумели найти себя в "новой экономике" и оставшихся в кластере по-прежнему не высокооплачиваемого низко квалифицированного труда.

А пока город Киев, как когда-то 20 лет назад Москва, блистает огнями своего "нового Манхэттена" -- делового центра столицы состоящего из 30-50-этажных небоскребов, возведенных как и Манхэттен в Нью-Йорке на острове Гидропарк посреди Днепра.

Столица Украины надежно закрепила за собой титул гастростолицы континента, а киевские цены на недвижимость давно превысили берлинские и приближаются к парижским.

Город как и 10 лет назад состоит из вечно стоящих в пробках дорогих автомобилей, которого вы не встретите в таком количестве ни в одной столице Европы и притягивает толпы туристов, которые ценят ночную жизнь и высокое качество кухни.

Все ведущие финансовые аналитики мира сходятся в том, что рынок Украины инвестиционно "перегрет", что на рынке недвижимости образовался невероятный ценовой "пузырь", который вот-вот лопнет.

Что страну, которая растет только вверх уже 15 лет кряду (как когда-то Китай), неизбежно ждет "жесткая посадка" и кризис, подобный "китайской рецессии 2025-2027 годов.

Но пока украинская экономика продолжает демонстрировать Европе и миру свое собственное "экономическое чудо", автором которого по праву считают классика американской макроэкономической мысли Артура Лаффера (памятник классику сейчас стоит на Бессарабской площади в Киеве).

Еще в далеком 2016 году, консультируя украинское Министерство финансов, он сказал фразу, которая сейчас высечена в мраморе у входа в Киевский экономический университет:

– Забудьте об опыте Евросоюза. Он не подходит для вас! Не делайте то, что развитые страны делают сегодня, делайте то, что развитые страны делали для того, чтобы стать богатыми – снижайте налоги!