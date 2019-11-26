От приватизации 415 госпредприятий в Кабмине планируют получить 6 миллиардов

В случае продажи 415 переданных на приватизацию государственных предприятий бюджет может получить до 6 миллиардов гривен.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Правительственный портал.

"Мы передали еще 76 государственных предприятий на приватизацию. В общем передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года.

В случае приватизации бюджет может получить до 6 миллиардов гривен от их продажи", - подчеркнул глава правительства.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский поручил до 31 декабря 2019 года передать 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для большой и малой приватизации. Все органы исполнительной власти должны подготовить перечень, документацию и передать объекты в управление ФГИУ.

Первый заместитель главы Минэкономики Павел Кухта заявил, что в государственной собственности должно остаться только 766 предприятий.