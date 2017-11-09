OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О Курченко, о газе, о приватизации, об обысках, о ЖКХ, о Газпроме.
О Газпроме. Начало строительства трубопровода Nord Stream 2 будет отложено из-за возражений со стороны Дании, которая готовит поправки, закрывающие для проекта датские территориальные воды.
О ЖКХ. Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении проект закона №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах".
О газе. Украинская дочерняя компания международного энерготрейдера AOT Energy - АОТ Энерджи Украина - получила лицензию на поставки природного газа.
О приватизации. Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066 за основу.
О Курченко. От продажи нефтепродуктов Курченко государство получит 102 млн грн в ликвидируемом "Фортуна-Банке".
О нардепе Рыбалко. Народные депутаты поддержали постановление, которым уволили Сергея Рыбалкку с должности главы финансового комитета парламента.
Об обысках. В Государственной фискальной службе прошли обыски в ответ на арест 450 млн одесского контрабандиста.
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Андрей Бойцун: Есть очень много интересов на госпредприятиях. Они сопротивляются, это нормально
Почему важна поддержка законопроекта о приватизации, что он кардинально меняет, почему документ не сможет решить проблему продажи так называемых крупных объектов, и с каких госкомпаний следует начинать "большую приватизацию".
4G для избранных: заработает ли в Украине связь четвертого поколения
Нужно ли Украине 4G, вырастет ли стоимость мобильной связи после его запуска, кто сможет пользоваться этой услугой? Ответы на эти и другие вопросы ЭП получила у стратегического директора направления сетевых решений шведской компании Ericsson Йонаса Нэслунда.
Олигархические войны: за что Коломойский отдал Пинчуку элитную недвижимость в Лондоне
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