OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О Курченко, о газе, о приватизации, об обысках, о ЖКХ, о Газпроме.

О Газпроме. Начало строительства трубопровода Nord Stream 2 будет отложено из-за возражений со стороны Дании, которая готовит поправки, закрывающие для проекта датские территориальные воды.

О ЖКХ. Верховная Рада поддержала в повторном втором чтении проект закона №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах".

О газе. Украинская дочерняя компания международного энерготрейдера AOT Energy - АОТ Энерджи Украина - получила лицензию на поставки природного газа.

О приватизации. Верховная Рада приняла закон о приватизации госимущества №7066 за основу.

О Курченко. От продажи нефтепродуктов Курченко государство получит 102 млн грн в ликвидируемом "Фортуна-Банке".

О нардепе Рыбалко. Народные депутаты поддержали постановление, которым уволили Сергея Рыбалкку с должности главы финансового комитета парламента.

Об обысках. В Государственной фискальной службе прошли обыски в ответ на арест 450 млн одесского контрабандиста.

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Почему важна поддержка законопроекта о приватизации, что он кардинально меняет, почему документ не сможет решить проблему продажи так называемых крупных объектов, и с каких госкомпаний следует начинать "большую приватизацию".

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