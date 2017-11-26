OVERTIME: ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОВОСТИ ВЫХОДНЫХ

О чём все говорили на выходных? О МАУ, Brexit и биткоинах.

О Коломойском. Коломойский хочет отстранить бывших партнеров AlixPartners от дела национализации Приватбанка.

О МАУ. В МАУ заявили, что если национальный лоукостер появится, то скоро и умрет.

О Крыме. Оккупанты выставили на продажу завод шампанских вин "Новый Свет"

О Brexit. Европейские банки за год вывели из Великобритании 350 миллиардов евро из-за Brexit.

О биткойне. В субботу биткойн побил новый рекорд и стоил 8600 долларов. А вот в воскресенье уже 9000 долларов.

И его потере. Владелец криптокошелька потерял биткоинов на сумму 117 тысяч евро после того, как воспользовался публичной сетью Wi-Fi в одном из ресторанов Вены.

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