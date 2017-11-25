Коломойський хоче відсторонити AlixPartners від справи націоналізації Приватбанку

Ігор Коломойський подав позов проти нью-йоркської глобальної консалтингової фірми AlixPartners з приводу її роботи з НБУ щодо націоналізації Приватбанку.

Про це повідомляє Reuters.

Коломойський подав позов до Високого суду Лондона 20 листопада. Це один з безлічі позовів, поданих після того, як Приватбанк був узятий під контроль держави.

"Я глибоко розчарований тим, що мої раніше довірені радники AlixPartners ... вирішили діяти проти моїх інтересів і я був змушений прийняти юридичні заходи для захисту своєї позиції", - сказав Коломойський через представника.

За словами Коломойського, до того, як AlixPartners розпочала роботу на НБУ, вона отримувала конфіденційну для нього інформацію, поки працювала в своїй колишній юридичній групі по непов'язаній справі.

В окремій заяві по електронній пошті консультант Gabara Strategies від імені адвокатів Коломойського сказав, що робота AlixPartners для Приватбанку і НБУ "явно ворожа до пана Коломойського як колишньому акціонеру Приватбанку".

"В результаті він подав позов до Високого суду Лондона, щоб спробувати захистити конфіденційну інформацію, отриману AlixPartners", - йдеться в заяві.

Відзначається, що Коломойський шукає способи заборонити AlixPartners роботу з НБУ або Приватбанком, а також припинити їх контракти з третіми особами у справі Приватбанку.

AlixPartners від коментарів відмовилися. НБУ коментарів також не надав.

Нагадаємо, Ігор Коломойський вже подавав позови до суду на Національний банк, Фонд гарантування вкладів, Кабінет міністрів, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство фінансів і Приватбанк.