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У МАУ заявили, що національний лоукостер помре

Субота, 25 листопада 2017, 17:40

Національний лоукост-перевізник, створення якого анонсовано в 2017 році, приречений на провал.

Про це під час прес-конференції заявив президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) Юрій Мірошников, передає ЦТС.

"З професійної точки зору, повноцінний український національний лоукост-перевізник неможливий, оскільки немає двох критично важливих умов для його існування. Його можна створити, але він скоро помре" - заявив Мірошников.

"По-перше, потрібен доступ до великих обсягів дешевих грошей. Без цього неможливо досягти дешевих цін при закупівлі літаків, а без дешевих літаків неможливо побудувати лоукост-модель. І по-друге, лоукост не буде успішним без масового ринку. На превеликий жаль, Україна зараз таким не є", - додав він.

Декількома днями раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян натякнув, що українська лоукост-авіакомпанія може бути зареєстрована вже в наступному місяці.

МАУ авіаперевезення
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Економічна правда
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