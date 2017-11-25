У МАУ заявили, що національний лоукостер помре

Національний лоукост-перевізник, створення якого анонсовано в 2017 році, приречений на провал.

Про це під час прес-конференції заявив президент авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) Юрій Мірошников, передає ЦТС.

"З професійної точки зору, повноцінний український національний лоукост-перевізник неможливий, оскільки немає двох критично важливих умов для його існування. Його можна створити, але він скоро помре" - заявив Мірошников.

"По-перше, потрібен доступ до великих обсягів дешевих грошей. Без цього неможливо досягти дешевих цін при закупівлі літаків, а без дешевих літаків неможливо побудувати лоукост-модель. І по-друге, лоукост не буде успішним без масового ринку. На превеликий жаль, Україна зараз таким не є", - додав він.

Декількома днями раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян натякнув, що українська лоукост-авіакомпанія може бути зареєстрована вже в наступному місяці.