Європейські банки за рік вивели з Великобританії 350 мільярдів євро через Brexit

З моменту прийняття Великобританією рішення про вихід зі складу Євросоюзу європейські банки зменшили свої вкладення в британські активи на 17%.

Про це повідомляє російський Коммерсант з посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, загальний відтік коштів з Великобританії становив 350 млрд євро. Таким чином банки захищають себе від загрози потенційних втрат на випадок, якщо Великобританія закінчить процес виходу з ЄС без укладення угоди про торгівлю.

Згідно з офіційними даними, банки 27 країн ЄС за період з червня 2016 року по червень 2017 року скоротили вкладення в британські активи з 1,94 трлн євро до 1,59 трлн євро. Крім того, зобов'язання банків знизилися з 1,67 трлн євро до 1,34 трлн євро.

Відзначається, що відтік коштів може лише збільшиться до березня 2019 року, до моменту виходу Великобританії з ЄС.

Уряд Великобританії в майбутні два роки направить додаткові 3,367 млрд євро на підготовку до Brexit. Датою виходу з ЄС Лондон визначив 29 березня 2019 року в 23:00 за Гринвічем.

Нагадаємо, економіка Великобританії покинула п'ятірку найбільших в світі через Brexit.