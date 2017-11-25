Неделя в графиках: иномарки "захватили" Украину, а бизнес ждет 27 тысяч проверок

Почему импортные авто заполонили Украину, как растет отечественный автопром и почему государство запланировало до 27 тысяч проверок бизнеса.(Укр.)

Автопром в Україні: імпорт проти вітчизняного виробництва

За три квартали поточного року в Україну було ввезено 109,6 тисячі легкових автомобілів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт машин виріс на 92%, а його митна вартість становила понад 1,5 млрд доларів (988 млн долл було у минулому році, — ЕП).

З цієї суми майже 1,2 млрд дол було витрачено на нові автомобілі, яких було завезено 60,5 тис. шт., а 346 млн дол —.на 49,1 тис. авто з пробігом.

Найбільшу кількість автомобілів в Україну було ввезено з країн ЄС — 69,6 тис., або 63% від загального обсягу імпорту легкових автомобілів за дев’ять місяців поточного року. Водночас, частка нових авто в євроімпорті становила 44%, ще 56% припали на автомобілі, що були в експлуатації.

Країною-лідером з постачання авто в Україну стала Німеччина, з якої ввезли 25 тис. машин: 5,5 тис. нових авто і 19,5 тис. з пробігом.

Паралельно з імпортом машин працював також і український автопром. Кількість виготовлених авто порівняно з першими трьома кварталами минулого року, також виросла майже удвічі.

Але, якщо порівнювати з кількістю імпортованих авто, це збільшення виглядає несерйозним.

Бізнес, увага: тебе йдуть перевіряти!

На 2018 рік заплановано 27 169 перевірок українського бізнесу органами державної влади. Найбільш поширені — від служби з надзвичайних ситуацій, служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, служби з питань праці.

Найбільша кількість перевірок очікується у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Варто додати, що кількість перевірок скорочується. Наприклад, в минулому році було проведено 48 935 перевірок.

Вибори, вибори…

Першу п'ятірку кандидатів на президентських виборах, якби вони відбувалися зараз, склали б Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Святослав Вакарчук, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко.

Про це свідчить дослідження, проведене 28 жовтня – 14 листопада Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс", Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою "Рейтинг" та Центром Разумкова.

Водночас, партійні вподобання не збігаються з рейтингом лідерів політичних сил.

Так, якби вибори відбулися у найбллижчий до опитування тиждень, то 5%-й бар’єр подолали б п’ять партій: "Батьківщина" Юлії Тимошенко, Блок Петра Порошенка "Солідарність", "Опозиційний блок", "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, партія "За Життя" Вадима Рабіновича. При цьому партія Тимошенко лише трохи випередила б партію Порошенка.

"Радикальна партія" Олега Ляшка і "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового гіпотетично мають шанси також набрати потрібну кількість голосів за рахунок тих, хто ще точно не визначився.

У ВО "Свобода" ситуація гірша.

Вибірка становила 20 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення захоплених територій Донбасу та Криму). Статистична похибка вибірки не перевищує 0,7%.