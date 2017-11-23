OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О строительстве жилья, украинцах-новаторах, ликвидации банков.

О новаторах. В ежегодный рейтинг New Europe 100, который включает 100 людей из Центральной и Восточной Европы, которые "меняют общество и бизнес-среду региона", попали 7 украинцев.

О железной дороге. "Укрзализныця" хочет увеличить скорость движения поездов на уже имеющихся в Украине ж/д путях, применив технологию "легкого веса" вагонов.

О Трубарове. Генеральная прокуратура расследует производства о незаконной приватизации в январе 2013 года части здания МинАПК, договор о которой подписал руководитель Фонда госимущества Виталий Трубаров.

О строительстве жилья. Кабмин взял кредит в размере 500 миллионов долларов на преодоление "квартирной очереди", а также строительства квартир для военных и переселенцев.

О ликвидации банков. Кредит Оптима Банк принял решение о добровольном прекращении деятельности без прекращения юридического лица.

О пенсинном фонде. Доходы Пенсионного фонда в 2018 году должны составить 355 миллиардов гривен, дотация из госбюджета останется на уровне этого года – 141,5 миллиарда гривен.

О фонде госимущества. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет об отсутствии оснований для отстранения от должности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

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