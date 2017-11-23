"Квартирная очередь" пойдет быстрее: правительство одолжило средства на строительство жилья

Кабмин взял кредит в размере 500 миллионов долларов на преодоление "квартирной очереди", а также строительства квартир для военных и переселенцев.

Об этом сообщили Экономической правде в Государственном ипотечном учреждении.

Китайский национальный генподрядчик стал победителем конкурса Государственного ипотечного учреждения на привлечение займа для финансирования проекта по обеспечению жильем.

Сумма ожидаемых заимствований составляет 500 млн долларов. Срок привлечения - 15 лет. Эффективная ставка по кредиту - 4,5% годовых.

Кредитные средства будут обеспечены государственными гарантиями, предусмотренными в государственном бюджете.

ГИУ выступает в качестве заемщика в этом проекте, контроль за целевым использованием кредитных средств осуществляет кредитор (китайская сторона).

Проект предусматривает два направления финансирования - на приобретение жилья и на финансирование строительства жилья.

Реализация этих направлений будет проводиться в соответствии с полученными от министерств заявками.

Вместе с тем, частные лица смогут самостоятельно подавать заявки на приобретение жилья на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга.

Заявку можно будет подать через партнеров ГИУ, перечень которых обещают обнародовать позже.

Проект не предусматривает задействование граждан в качестве инвесторов строительства из-за "негативного опыта по использованию инвестиционных средств граждан".

Однако, физлица могут стать покупателями или потребителями услуг по финансовому лизингу готового жилья.

Вместе с этим, приоритетом станет обеспечение жильем участников АТО, военнослужащих, полицейских, госслужащих и вынужденных переселенцев.

Полный объем кредитных средств предполагается получить в течение 2 лет.

Возвращение кредитных средств будет происходить за счет поступлений от ипотечного кредитования и финансового лизинга в течение 15 лет.

Реализация проекта будет осуществлена согласно полученных заявок о потребности жилья и исходя из так называемой "квартирной очереди".

При реализации направления "Финансирование строительства жилья" пройдет конкурсный отбор, при котором обязательными условиями будут наличие разрешительной документации, в т.ч. отвода земельного участка под строительство.

Приобретение готового жилья и отбор объектов для достройки будет осуществляться на конкурсной основе через систему Prozorro для обеспечения открытости процесса и минимизации коррупционной составляющей.

Как сообщалось, проектом предусмотрено финансирование строительства 1,4 млн кв. м жилья, а также обеспечение выкупленными квартирами 30,6 тысячи семей на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга.

Кредитование будет осуществляться по ставке 15,3% годовых.

Александр Колесниченко, ЭП