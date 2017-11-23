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7 украинцев попали в Топ-100 новаторов Европы - Financial Times

Четверг, 23 ноября 2017, 11:50

В ежегодный рейтинг New Europe 100, который включает 100 людей из Центральной и Восточной Европы, которые "меняют общество, политическую ситуацию и бизнес-среду региона", попали 7 украинцев.

Рейтинг опубликовало издание Financial Times.

Составляли его польская газета Res Publica, Google, организация Visegrad Fund и Financial Times. 

В список попали:

Маским и Юлия Гербут. Основатели стартапа PassivDom, - энергоэффективного, быстрого в возведении и экологически чистого дома, большая часть деталей которого производится на 3D-принтере.

Роман Зинченко. Сооснователь Greencubator - сети энергетических инноваций, которая реализует климатические, образовательные, социальные и медиапроекты, направленные на популяризацию и раскрытия возможностей возобновляемой энергетики.

Ирина Прокофьева. Сооснователь Make me better - открытой программы профессионального наставничества в карьерных вопросах.

Наталия Гуменюк. Глава ГО "Громадське телебачення".

Виталий Мороз. Глава подразделения "Новые медиа" организации "Интерньюз-Украина".

Андрей Карпюк. Основатель BIOsens LTD - компании, которая разрабатывает Интернет вещей (IoT) с использованием биосенсоров для быстрой диагностики безопасности пищевых продуктов.

Напомним, американское издание Time составило рейтинг самых лучших технических новинок текущего года.

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