Бюджет Пенсионного фонда вырастет на 25% – Рева

Доходы Пенсионного фонда в 2018 году должны составить 355 миллиардов гривен, дотация из госбюджета останется на уровне этого года – 141,5 миллиарда гривен.

Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил в интервью УНИАН.

"Нам нужно будет осуществлять примерно 30 млрд грн выплат каждый месяц. То есть, собственные доходы Пенсионного фонда должны составлять порядка 214 млрд. Дотации из госбюджета остаются неизменными – 141,5 млрд грн. Общая цифра – 355 млрд грн", – сказал министр.

По словам Ревы, эта сумма рассчитана по консервативному сценарию.

"А если реформа будет давать результаты – бизнес начнет выходить из тени, то средств будет еще больше", – заявил глава Минсоцполитики.

Рева также сообщил, что дополнительные расходы Пенсионного фонда на осовременивание и индексацию пенсий в октябре составили 6,4 млрд грн и были обеспечены за счет превышения доходов фонда.

"На этот год мы планировали бюджет Пенсионного фонда в размере 284 млрд грн, из них 141,5 млрд – дотация из государственного бюджета и 142,5 млрд – собственные поступления. С января по сентябрь ежемесячно мы тратили по 22,5 млрд грн, то есть за девять месяцев израсходовано 202,5 млрд. На октябрь-декабрь уйдет 87 млрд грн. Итого – 289 млрд грн, сумма выше, так как доходы были выше запланированных", – пояснил министр.

Рева добавил, что собственные доходы Пенсионного фонда выросли на 37%.

Напомним, 11 октября в Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе.

Закон предусматривает, что положения о повышении пенсий применяются уже с 1 октября текущего года.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

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