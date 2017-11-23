УЗ хочет увеличить скорость движения, облегчив вес вагонов

"Укрзализныця" хочет увеличить скорость движения поездов на уже имеющихся в Украине ж/д путях, применив технологию "легкого веса" вагонов.

Об этом заявил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов, передает ЦТС.

По этому вопросу уже проведены переговоры с испанским производителем подвижного состава Talgo.

"Изучаем возможности увеличения скорости и уменьшения времени курсирования пассажирских поездов на существующей инфраструктуре. В частности, через применение, так называемой, технологии "легкого веса". Провели переговоры с испанской Talgo. Ждем рекомендаций на основе моделирования", - поделился информацией Кравцов.

Деталей внедрения данной технологии руководитель УЗ не сообщил.

Издание напоминает, что в 2011 году в Казахстане был построен завод Talgo, производящий вагоны с широкими кузовами. Они могут использоваться на всем "пространстве 1520".

Среди прочих технологических особенностей, вагоны, производимые здесь, имеют облегченный кузов.

Как заявляет сама Talgo, в настоящее время компания производит самые легкие вагоны в мире, используя при их изготовлении экструдированные алюминиевые профили, обеспечивающие максимальные показатели прочности конструкции.

Вес вагона Talgo почти на 30% меньше веса вагонов других производителей -это позволяет увеличить скорость движения до 180-220 км/ч.