OVERTIME:ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О НБУ. Об электроэнергии. Об инфляции. О газе. О заводе Порошенко.

О НБУ. За девять месяцев 2017 года банковская система получила чистую прибыль в размере 1,41 млрд гривен.

Об электроэнергии. Облэнерго группы "ДТЭК" Рината Ахметова с учетом взаимозачета долгов задолжали ГП "Энергорынок" 5,1 миллиарда гривен.

Об инфляции. Совет Национального банка отметил недостаточное использование правлением НБУ монетарных инструментов для достижения поставленных инфляционных целей.

О газе. В каждой области Украины НКРЭ проведет тендер, на котором население сможет выбрать нового поставщика газа.

О заводе Порошенко. Суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам завода "Кузница на Рыбальском" принадлежащего президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко, в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам.

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