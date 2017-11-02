OVERTIME:ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О НБУ. Об электроэнергии. Об инфляции. О газе. О заводе Порошенко.
О НБУ. За девять месяцев 2017 года банковская система получила чистую прибыль в размере 1,41 млрд гривен.
Об электроэнергии. Облэнерго группы "ДТЭК" Рината Ахметова с учетом взаимозачета долгов задолжали ГП "Энергорынок" 5,1 миллиарда гривен.
Об инфляции. Совет Национального банка отметил недостаточное использование правлением НБУ монетарных инструментов для достижения поставленных инфляционных целей.
О газе. В каждой области Украины НКРЭ проведет тендер, на котором население сможет выбрать нового поставщика газа.
О заводе Порошенко. Суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к документам завода "Кузница на Рыбальском" принадлежащего президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко, в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам.
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