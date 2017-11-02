Банковская система вышла в прибыль - НБУ

За девять месяцев 2017 года чистая прибыль после налогообложения банковской системы составила 1,41 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Возобновление прибыльной деятельности произошло благодаря обеспечению банками в третьем квартале 2017 года положительного финансового результата в размере 3,25 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, положительно повлияло на прибыльность сектора существенное уменьшение в 3 квартале отчислений банками в резервы – 6,18 млрд гривен, вдвое меньше аналогичного показателя за второй квартал текущего года.

"Среди других положительных тенденций третьего квартала 2017 - рост чистого процентного дохода по операциям с населением, а также чистых комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания", - сообщает регулятор.

Напомним, за шесть месяцев 2017 года чистый убыток после налогообложения банковской системы составил 1,85 млрд гривен.

При этом по итогам деятельности в январе-августе банковская система получила чистую прибыль в размере 3,429 млрд гривен.

Экономическая правда