Чистый долг ДТЭК Ахметова перед "Энергорынком" превышает 5 миллиардов

Облэнерго группы ДТЭК с учетом взаимозачета долгов задолжали ГП "Энергорынок" 5,1 миллиарда гривен.

Об этом пишет в своей колонке на Экономической правде глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

18 октября на заседании Кабмин принял распоряжение "О мерах по стабилизации работы энергогенерирующих компаний тепловых электростанций".

Оно предусматривает получение кредитов государственным предприятием "Энергорынок" в сумме 2 млрд грн для погашения задолженности перед тепловой генерацией.

Это решение принципиально отличается от похожих, которые принимались ранее.

Ранее "Энергорынок" так же брал кредиты и выдавал авансы тепловой генерации (за продукцию будущих периодов). А после возврата этих авансов "Энергорынок" погашал свои кредиты перед банками.

На этот раз распоряжением Кабмина предусматривается, что полученные кредитные средства будут направлены на погашение существующей задолженности перед тепловой генерацией.

"Энергорынок" де-факто не ведет самостоятельной хозяйственной деятельности, он является калькулятором - получает средства от дистрибуции (облэнерго) и по определенному законодательством алгоритму распределяет их между производителями (генерация).

Его долг перед генерацией означает, что есть аналогичный долг облэнерго перед "Энергорынком".

Одними из крупнейших должников госпредприятия является облэнерго группы ДТЭК. Также ГП "Энергорынок" имеет уже выданные авансы на тепловую генерацию, в частности на компании той же группы ДТЭК.

"И когда представители частной компании ДТЭК говорят, что "Энергорынок" задолжал им 7 млрд грн, они не врут, но никто не вспоминает о другой колонке. Сейчас группа ДТЭК должна Энергорынку на 5,1 млрд грн больше, чем тот ей", - отметил Герус.

Экономическая правда