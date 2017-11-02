Суд разрешил НАБУ провести выемку документов на заводе Порошенко

Соломенский районный суд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро временный доступ к документам Завода Кузница на Рыбальском принадлежащего президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко, в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам.

Об этом говорится в определении суда от 18 октября, обнародованном в Госреестре судебных решений, передает Liga.net.

НАБУ расследует закупку Государственной пограничной службой за деньги госбюджета бронемашин "Тритон" у Завода Кузня на Рыбальском, следует из определения.

По данным следствия, Военная часть 1498 в ноябре 2015 года подписала два договора с заводом на общую сумму 59,5 млн грн. В рамках договора в декабре 2015 года и марте 2016 года Завода Кузня на Рыбальском передал 4 бронемашины "Тритон".

В материалах суда отмечается, что распоряжением Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единиц "боевых дистанционных модулей" общей стоимостью 161,5 млн грн.

"То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой "Тритон-0103" составила 14,876 млн грн", - говорится в судебном решении.

Также, аудитом установлено, что принятие решения руководством ГПС Украины по закупке указанной специальной техники до введения ее в эксплуатацию является нарушением постановления Кабинета министров от 25 февраля 2015 года №345, которым утверждается порядок поставки вооружения, военной и специальной техники.

Все это, как указано в решении суда, привело к тому, что за счет бюджетных средств была приобретена несовершенная специальная техника, которая в момент приобретения не могла в полном объеме выполнять функции и задачи, на которые рассчитывала Государственная пограничная служба во время ее закупки.

"Приобретенная за счет бюджетных средств ГПС Украины у Завода Кузня на Рыбальском специальная техника в количестве 4 единицы… фактически в 2016 году подразделениями государственной пограничной службы по целевому назначению не использовалась", - говорится в судебном решении.

Суд частично удовлетворил требования НАБУ и предоставил детективам доступ к ряду технической и конструкторской документации.

Крупнейший акционер Завода Кузница на Рыбальском - фонд Прайм Эссетс Капитал Петра Порошенко с пакетом 82,5% акций. Еще 11,5% акций предприятия принадлежит фонду ВИК Игоря Кононенко.